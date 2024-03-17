Lige çıktığından bu yana her karşılaşmasında seyircisine yaşattığı heyecan ile lige tutunma mücadelesine devam eden Çağdaş Bodrum Spor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 24. hafta karşılaşmaları kapsamında ligin 4. sırasında yer alan Pınar Karşıyaka ile karşılaşırken parkeden 98-97 mağlup ayrıldı.
Muğla Menteşe Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye Chris Warren, Dominic Jordan Artis, Jaron Tremel Johnson, Amar Alibegovic, Ahmet Duverioğlu ilk beşi ile başlayan Çağdaş Bodrum Spor, karşılaşmanın il periyodunu 27-27 berabere tamamlayarak ikinci periyodunu da kıyasıya bir mücadele sonrası 52-44 geride tamamladı.
Çağdaş Bodrum Spor, tüm çabasına rağmen üçüncü seti 71-61 geride tamamladı. Maç boyu oldukça üstün bir performans ile geliştirdiği ataklarla tribünlerin tezahüratları ile takımı atağa kaldıran Chris Warren'ın da katkılarıyla son periyot başlarında rakibi ile arasındaki farkı kapatarak öne geçen Çağdaş Bodrum Spor, son saniyeye kadar mücadeleyi elinden bırakmasa da maçtan 98-97 mağlup ayrılan taraf oldu.
Çağdaş Bodrum Spor'da takıma sağladığı katkı ve gösterdiği üstün performansı sayesinde 31 sayı ile Chris Warren en çok sayı kazandıran oyuncu olurken, kendisini 21 sayı ile Dominic Jordan Artis, 14 Sayı ile Amar Alibegovic ve 11 sayı ile Fatih Cantitiz takip etti. - MUĞLA
Son Dakika › Spor › Çağdaş Bodrum Spor, Pınar Karşıyaka'ya 1 sayı farkla mağlup oldu - Son Dakika
Kırşehir Gençlik Hizmetleri maçında 18 Mart nedeniyle Çanakkale Türküsü'nü söyleyen Eskişehirspor taraftarı, tribünlerde renkli görüntüler oluşturdu. Taraftar grupları, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümünü kutlamak için hep bir ağızdan türküyü söyledi. Bu anlar diğer vatandaşlar tarafından cep telefonu kameraları ile kaydedildi.
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 26. ve lig etabının son hafta maçında Galatasaray Daikin, deplasmanda Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop'u 25-27, 13-25, 16-25 setlerle 3-0 mağlup etti. Maç 74 dakika sürdü.
Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Erzurumspor FK, evinde konuk ettiği Tuzlaspor'u Eren Tozlu'nun golüyle 1-0 mağlup etti. Maçta sarı kartlar da çıktı.
Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Erzurumspor FK, sahasında karşılaştığı Tuzlaspor'u 1-0 mağlup etti. Eren Tozlu'nun golüyle galibiyete ulaşan Erzurumspor, önemli bir galibiyet elde etti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 23. haftasında Aliağa Petkimspor, evinde konuk ettiği Beşiktaş'a 70-58 mağlup oldu. Beşiktaş, maçın başından sonuna kadar üstün bir performans sergileyerek galibiyete ulaştı.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde Yenimahalle Belediyespor, deplasmanda Aksaray Belediyespor'u 39-26 mağlup etti. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 15-10 üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Yenimahalle Belediyespor, karşılaşmayı 39-26 kazandı.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor, Gaziantep FK'yi 3-1 mağlup etti. Maçta M'Bakata'nın kendi kalesine attığı golün yanı sıra Olawoyin ve Zeqiri'nin attığı gollerle Çaykur Rizespor galibiyete ulaştı.
AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, Eskişehir'e kazandırılan Yenikent Olimpik Yüzme Havuzu'nu ziyaret etti. Alp, spor tesislerinin önemine vurgu yaparak, Odunpazarı'nda spor ve toplum sağlığı için yeni tesisler yapacaklarını belirtti.
Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.
Trendyol Süper Ligin 30. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Gaziantep FK'yı 3-1 yenerek galibiyet elde etti. İbrahim Olawoyin ve Altin Zeqiri'nin attığı gollerle Çaykur Rizespor, sahadan 3 puanla ayrıldı.
Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında oynanan maçta Bodrum FK, Boluspor'la 1-1 berabere kaldı. Maçta golü Dk. 19'da Avramovski (Boluspor) ve Dk. 22'de Gökdeniz Bayrakdar (Bodrum FK) attı. Sarı kartlar ise Dk. 27'de Jefferson ve Dk. 50'de Pasmac (Boluspor), Dk. 28'de Üzeyir Ergün ve Dk. 28'de Ahmet Aslan (Bodrum FK) tarafından görüldü.
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