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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Çağdaş Bodrumspor, başantrenör Ender Arslan ile yollarını ayırdı.
Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Takımımızın 2022-2023 sezonu TBL şampiyonu olarak Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne yükselmesinde büyük katkısı olan başantrenör Ender Arslan ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmaya karar vermiş bulunmaktayız." ifadeleri kullanıldı.
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