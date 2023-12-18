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Çağdaş Bodrumspor, Başantrenör Ender Arslan ile Yollarını Ayırdı - Son Dakika
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Çağdaş Bodrumspor, Başantrenör Ender Arslan ile Yollarını Ayırdı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Çağdaş Bodrumspor, başantrenör Ender Arslan ile yollarını ayırdı. Kulüp, Arslan'ın takımın TBL şampiyonu olarak Süper Lige yükselmesindeki katkısından bahsederek karşılıklı anlaşarak ayrıldıklarını duyurdu.

Çağdaş Bodrumspor, Başantrenör Ender Arslan ile Yollarını Ayırdı
18.12.2023 - 22:18,
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Çağdaş Bodrumspor, başantrenör Ender Arslan ile yollarını ayırdı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Takımımızın 2022-2023 sezonu TBL şampiyonu olarak Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne yükselmesinde büyük katkısı olan başantrenör Ender Arslan ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmaya karar vermiş bulunmaktayız." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
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