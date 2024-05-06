Çağdaş Bodrumspor Kulüp Başkanı: Salon eksikliği giderilirse tekrar Süper Lig'e dönebiliriz - Son Dakika
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Çağdaş Bodrumspor Kulüp Başkanı: Salon eksikliği giderilirse tekrar Süper Lig'e dönebiliriz

Çağdaş Bodrumspor Kulüp Başkanı: Salon eksikliği giderilirse tekrar Süper Lig\'e dönebiliriz

Bu sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde küme düşen Çağdaş Bodrumspor'un kulüp başkanı Dağlarca Çağlar, önümüzdeki yıllarda tekrar Süper Lig'e dönmeyi hedeflediklerini söyledi. Başkan Çağlar, aynı zamanda Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yükselen YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol'u da tebrik etti.

06.05.2024 20:50
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Bu sezon ilk kez oynadığı Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde küme düşen Çağdaş Bodrumspor'un kulüp başkanı Dağlarca Çağlar, "Bu tecrübelerimizden faydalanacağız ve önümüzdeki yıllarda inşallah bu salon eksikliği de giderilirse tekrar Süper Lig'e geri dönme hayalimiz var." dedi.

Sezon değerlendirmesi için düzenlediği basın toplantısında taraftarlara ve kulübe emek verenlere teşekkür eden Çağlar, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yükselen YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol'u tebrik etti.

İkinci ligde başladıkları basketbol mücadelesinde, 20 aylık bir serüvenin sonunda Basketbol Süper Ligi'ne çıktıklarını hatırlatan Çağlar, "Bizim için iyisiyle kötüsüyle güzel bir tecrübe edindiğimiz bir yıl oldu. Büyük camiaları bölgemize getirdik. Lige renk kattığımızı düşünüyorum. Son ana kadar mücadelemize devam ettik. Son iki hafta kala ligden düştüğümüz kesinleşti ama o haftalara kadar elimizden ne geliyorsa yaptık." diye konuştu.

Çağlar, iç saha maçlarını Bodrum'un Bitez Mahallesi'ndeki salonda değil, Muğla'daki Menteşe Spor Salonu'nda oynadıklarına dikkati çekti.

Önümüzdeki sezon Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek Bodrum ekibinin Bodrum'daki salonda revizyon yaparak oynayabilmelerini temenni eden Çağlar, şöyle konuştu:

"Bizim için, erkek basketbolu için federasyon tarafından ilçe salon yönetmeliklerinin değişmesi lazım. Kapasiteyi daha aşağıya çekecekler ya da Bodrum'a bir salon yapılmadan bizim için tekrar Süper Lig açıkçası çok yorucu bir yol olacağını da öngörüyoruz. Ama her şeye rağmen heyecan veren, basketbola renk katan bir takım olacağız."

"Hatalardan ders çıkaracağız"

Toplantıda soruları cevaplayan Dağlarca Çağlar, "Başta yönetim, teknik ekip, oyuncular bir şekilde başaramadık, ligde kalmayı beceremedik. Bu konuda biz de kendimize özeleştiri yapıyoruz. Bizim için de bir tecrübeydi. Bu tecrübelerimizden faydalanacağız ve önümüzdeki yıllarda inşallah bu salon eksikliği de giderilirse tekrar Süper Lig'e geri dönme hayalimiz var. Çok daha güzel şartlarda ve Bodrum'da bu heyecanı yaşama amacımız var. Hatalardan ders çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

Altyapıda 200'den fazla oyuncuları olduğunu, bir oyuncuyu milli takım kampına, iki antrenörü de milli takıma yolladıklarını vurgulayan Çağlar, Türkiye Basketbol Ligi'ne tekrar heyecan katacak bir takım kuracaklarını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Çağdaş Bodrumspor Kulüp Başkanı: Salon eksikliği giderilirse tekrar Süper Lig'e dönebiliriz - Son Dakika

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