Salon: Menteşe
Hakemler: Hüseyin Çelik, Ziya Özorhon, Umut Özgün Ergün
Çağdaş Bodrumspor: Artis 13, Can Uğur Öğüt 5, Warren 21, Alibegovıc 11, Ahmet Fatih Cantitiz 7, Melih Kurtay, Berkay Genç, Erkan Veyseloğlu 2, Moore 8, Ahmet Duverioğlu 9, Cavit Ege Havsa 7, Johnson 5,
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Muhaymin Mustafa 14, Mason 12, Wright 18, Berke 2, Akgündüz, Alihan Demir, Oktay Güneş, Bleijenbergh 14, İsmail Karabilen, Pecarski 8, Lomazs 12, Çağatay Özkan 2, Ragıp Berke Atar 2,
1. Periyot: 19-29
Devre: 36-53
3. Periyot: 60-72
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında, Çağdaş Bodrumspor, konuk ettiği Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 88-84 yendi.
Son Dakika › Spor › Çağdaş Bodrumspor, Yukatel Merkezefendi'yi mağlup etti - Son Dakika