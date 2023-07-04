Çağlar Söyüncü, İspanyol devinde! Resmi imzayı atmak için bugün Madrid'e gidecek

Leceister City ile sözleşmesi sona eren Çağlar Söyüncü, her konuda anlaşmaya vardığı Atletico Madrid ile sözleşme imzalamak için Madrid'e gidiyor.
Atletico Madrid'den alınan bilgiye göre, Çağlar Söyüncü, bugün öğleden sonra Madrid'e gidecek. Milli futbolcu, 5 Temmuz Çarşamba günü ise İspanyol ekibiyle resmi sözleşmeye imza atacak.
Beş sezon formasını giydiği Leicester City'e veda eden Çağlar Söyüncü, İngiliz ekibiyle toplam 132 maça çıktı. Deneyimli stoper bu karşılaşmalarda takımına 4 gollük katkı verdi.
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