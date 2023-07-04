Çağlar Söyüncü, İspanyol devinde! Resmi imzayı atmak için bugün Madrid'e gidecek - Son Dakika
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Çağlar Söyüncü, İspanyol devinde! Resmi imzayı atmak için bugün Madrid'e gidecek

04.07.2023 08:55

Leicester City ile sözleşmesi sona eren Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid ile her konuda anlaşmaya vardı. Bugün öğleden sonra Madrid'e gidecek olan milli futbolcu, 5 Temmuz Çarşamba günü ise resmi sözleşmeye imza atacak. Beş sezon boyunca Leicester City forması giyen Söyüncü, toplam 132 maçta 4 gol kaydetti.

Leceister City ile sözleşmesi sona eren Çağlar Söyüncü, her konuda anlaşmaya vardığı Atletico Madrid ile sözleşme imzalamak için Madrid'e gidiyor.

İMZAYI ATACAĞI GÜN BELLİ OLDU

Atletico Madrid'den alınan bilgiye göre, Çağlar Söyüncü, bugün öğleden sonra Madrid'e gidecek. Milli futbolcu, 5 Temmuz Çarşamba günü ise İspanyol ekibiyle resmi sözleşmeye imza atacak.

132 MAÇA ÇIKTI

Beş sezon formasını giydiği Leicester City'e veda eden Çağlar Söyüncü, İngiliz ekibiyle toplam 132 maça çıktı. Deneyimli stoper bu karşılaşmalarda takımına 4 gollük katkı verdi.

Çağlar Söyüncü, dünya devinde! Resmi imzayı atmak için bugün Madrid'e gidiyor
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Çağlar Söyüncü, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çağlar Söyüncü, İspanyol devinde! Resmi imzayı atmak için bugün Madrid'e gidecek - Son Dakika


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