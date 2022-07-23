Çakabey Kupası Minikler Açık Hava Puta Koşusu müsabakaları İzmir'de başladı - Son Dakika
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Çakabey Kupası Minikler Açık Hava Puta Koşusu müsabakaları İzmir'de başladı

23.07.2022 16:28
Çakabey Kupası Minikler Açık Hava Puta Koşusu müsabakaları İzmir'de başladı

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) tarafından düzenlenen Çakabey Kupası Minikler Açık Hava Puta Koşusu müsabakaları, İzmir'de başladı.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) tarafından düzenlenen Çakabey Kupası Minikler Açık Hava Puta Koşusu müsabakaları, İzmir'de başladı.

Alsancak Kordon Boyu'nda dün akşam düzenlenen kortej yürüyüşüyle start alan organizasyonda, ilk gün müsabakaları İzmir Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirildi.

Müsabakalara 8-13 yaş aralığında, Türkiye'nin çeşitli illerinden 453 sporcu katıldı.

Bugün 09.00'da başlayan organizasyonda, 8-9 yaş aralığındaki minikler 25 metreden, 10-11 yaş minikler de 30 metreden puta atışı yaptı.

Organizasyon yarın kızlarda ve erkeklerde final müsabakalarının ardından madalya töreniyle sona erecek.

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Geleneksel okçulukta Çakabey Kupası Minikler Açık Hava Puta Koşusu İzmir'de başladı Geleneksel okçulukta Çakabey Kupası Minikler Açık Hava Puta Koşusu İzmir'de başladı
Kaynak: AA

Türkiye, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çakabey Kupası Minikler Açık Hava Puta Koşusu müsabakaları İzmir'de başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Çakabey Kupası Minikler Açık Hava Puta Koşusu müsabakaları İzmir'de başladı - Son Dakika
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