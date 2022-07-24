Çakabey Kupası Minikler Açık Hava Puta Koşusu müsabakaları tamamlandı

TGTOF Başkanı Cengiz Toksöz, törende yaptığı konuşmada, böylesine önemli bir organizasyonu İzmir'de düzenlemekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, katılımcılara ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

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