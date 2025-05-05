Çal'da Voleybol Turnuvası Şampiyonu Belli Oldu - Son Dakika
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Çal'da Voleybol Turnuvası Şampiyonu Belli Oldu

Çal\'da Voleybol Turnuvası Şampiyonu Belli Oldu

Çal Kaymakamlığı'nın düzenlediği voleybol turnuvasında 12 takım kıyasıya mücadele etti.

05.05.2025 10:06
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Çal Kaymakamlığı himayesinde düzenlenen Voleybol Turnuvası, 12 takım ve 170 sporcunun kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Şampiyonluk kupaları coşkulu final gecesinde sahiplerini buldu.

Denizli'nin Çal ilçesinde, Çal Kaymakamlığı himayelerinde düzenlenen "Kaymakamlık Voleybol Turnuvası" final müsabakasıyla sona erdi. Çal Kaymakamlığı'nın öncülüğünde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen turnuvada erkekler ve karma kategorilerinde toplam 12 takım ve 170 sporcu şampiyonluk için mücadele etti. Büyük bir coşkuya sahne olan turnuvanın final programı, Çal Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Final programına Çal Kaymakamı Hatice Gamze Kuran, eşi Hakim Hasan Kuran, Çivril Kaymakamı Hasan Akbulut, Çal Cumhuriyet Başsavcısı Ezgi Kocabaş, Çivril Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Furkan Sünbül, Çivril Hakimi Abdullah Yıldız, Çivril Emniyet Müdürü Asım Kayacı, Çal İlçe Emniyet Amir Vekili Ömer Öztaş, Çal İlçe Jandarma Komutanı Hüseyin Aslan, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muhammet Geren ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaymakam Hatice Gamze Kuran, büyük çekişmeye sahne olan finalin ardından turnuvanın şampiyonu olan Çivril Kaymakamlığı Voleybol Takımı'nı tebrik ederek, kupayı Çivril Kaymakamı Hasan Akbulut ve protokol üyeleri ile birlikte takdim etti. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Çal'da Voleybol Turnuvası Şampiyonu Belli Oldu - Son Dakika

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