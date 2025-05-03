Çalımbay'dan Galatasaray Maçı Değerlendirmesi - Son Dakika
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Çalımbay'dan Galatasaray Maçı Değerlendirmesi

Çalımbay\'dan Galatasaray Maçı Değerlendirmesi

Rıza Çalımbay, Galatasaray mağlubiyetini odak eksikliğine bağladı ve Bodrum FK maçına odaklandıklarını belirtti.

03.05.2025 22:35
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Net Global Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 4-1 kaybettikleri Galatasaray maçında odaklanamadıkları için mağlup olduklarını söyledi.

Çalımbay, RAMS Park'ta yapılan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ligde düşme hattında kalan kırmızı-beyazlı takımın teknik direktörü, "Gerçek hedefimiz bu maç değildi ancak bu kadar gol yemememiz gerekiyordu. Önümüzde 3 maç var. Bizim için en önemli olan Bodrum FK müsabakası. Kafamız o karşılaşmada. Bu maçı iyi bir şekilde geçirelim diye düşündük. Ancak maalesef maçın başında gol yedikten sonra takım dağıldı. İkinci yarıyı biraz toparladık. Bizim tek amacımız Bodrum FK müsabakası olduğu için şu an bir şey diyemiyorum. Galatasaray maçına kendimizi fazla veremedik." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Çalımbay'dan Galatasaray Maçı Değerlendirmesi - Son Dakika

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