Çalımbay: 'Puanlara ihtiyacımız var'

- Rıza Çalımbay: "Halen puanlara ihtiyacımız var"

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay:

"Bizim için final maçıydı"

"Galatasaray maçı 3 ihtimalli maç

SİVAS - Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Hangi takım olursa olsun kazanmamız gereken bir maçtı. Halen de puanlara ihtiyacımız var. Maçın başından sonuna kadar da iyi oynadık" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Sivasspor, sahasında karşılaştığı Antalyaspor'u 2-0 etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, açıklamalarda bulundu. Çalımbay, "Hangi takım olursa olsun kazanmamız gereken bir maçtı. Halen de puanlara ihtiyacımız var. Maçın başından sonuna kadar da iyi oynadık. Bu bizim için bir final maçıydı. Birini atlattık. Zor durumu kolay yere getirmeye çalışacağız. Biz istekli arzulu çıktık maça. Bu oyunun üstünü oynamazsak bizim için sıkıntı olur. Galatasaray maçı için bir şey diyemem. O maç 3 ihtimalli maç. Galatasaray maçı bizim için çok önemli. Bu oyunun üzerine çıkmalıyız ki iyi duruma gelelim" diye konuştu.