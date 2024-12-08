Çalımbay: Transfer Olmazsa Zorlanırız - Son Dakika
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Çalımbay: Transfer Olmazsa Zorlanırız

Çalımbay: Transfer Olmazsa Zorlanırız

Hatayspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, eksikliklere dikkat çekerek transfer ihtiyacını vurguladı.

08.12.2024 22:16
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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında RAMS Başakşehir'e 3-0 yenilen Atakaş Hatayspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, kadrolarındaki eksikliklere dikkati çekti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çalımbay, "Maçın ilk yarısında iyi oynadık. İstediğimiz her şeyi yaptık. Buraya eksik geldik, 5-6 arkadaşımız sakattı. Onları iyileştiremedik. Bizim için bu da sıkıntı oldu. Kulübeye baktığımızda oyunu değiştirecek arkadaşımız yoktu. Kalan 2 maçı çok iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Ondan sonra transfer bekliyoruz. Ondan sonra bu takım başka bir takım olarak çıkacak. Devre arası bizim için mükemmel olacak. Güzel bir şekilde antrenmanlarımızı yapacağız ve kalan tüm maçlar bizim için final olacak. Ligi iyi bir yerde bitireceğimize inanıyorum." diye konuştu.

Zor şartlarda çalıştıklarını söyleyen deneyimli çalıştırıcı, şunları kaydetti:

"Buraya geldiğimizde takımı biz yapmadık. Biz bu takımı devraldık. Transfer falan da yapmadık. Takıma transfer şarttı, biz biraz geç geldik. Bütün yükü devre arasına atıyoruz. Bu bir mazeret değil. Buraya transfer lazım. Zor şartlarda çalışıyoruz. Hatay'da oynasaydık maçların yüzde 80'nini kazanırdık. Taraftarsız oynuyoruz. Beşiktaş maçında stadın büyük kısmı Beşiktaş taraftarıydı, kupa maçında kimse yoktu. Taraftar da haklı. Biz bu sıkıntıları yaşıyoruz. Çalıştığımız yerleri görmediniz. Ne şartlarda çalıştığımızı basının göstermesi lazımdı. Kimse gelmedi. Şimdi devrede tesis gibi bir şey yapılacak. Çünkü bizim tesisimiz yok. Transferlerden sonra az gol yiyip çok gol atacağız. Böyle bir takım kurmak zorundayız."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Çalımbay: Transfer Olmazsa Zorlanırız - Son Dakika

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