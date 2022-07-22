Campanharo Kayserispor'dan ayrıldı - Son Dakika
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Campanharo Kayserispor'dan ayrıldı

22.07.2022 18:42
Campanharo Kayserispor'dan ayrıldı

Kayserispor'un Brezilyalı futbolcusu Campanharo, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Khor Fakkan takımı ile anlaştı.

Kayserispor'un Brezilyalı futbolcusu Campanharo, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Khor Fakkan takımı ile anlaştı.

Süper lig takımlarından Yukatel Kayserispor'un Brezilyalı orta saha oyuncusu Gustavo Campanharo, Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Khor Fakkan ile anlaştı. Gustavo Campanharo, sağlık kontrolünden geçmek için bugün Kayseri'den ayrılarak Dubai'ye gitti.

Brezilya'nın Chapecoense takımından transfer edilen ve 31 Mayıs 2023 tarihine kadar Kayserispor ile sözleşmesi bulunan Gustavo Campanharo, geride kalan 3 sezonda 65 maçta görev yaptı. 53 kez ilk 11'de sahaya çıkan Campanharo 1 gol atarken 18 kez sarı kart 1 kez de kırmızı kart gördü. Brezilyalı futbolcu, Kayserispor forması ile 4 bin 820 dakika sahada kaldı. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Birleşik Arap Emirlikleri, Kayserispor, Kayseri, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Campanharo Kayserispor'dan ayrıldı - Son Dakika

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