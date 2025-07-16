Can Akpınar Deaflympics Kampına Davet Edildi

Muğla Yüzme Spor Kulübü'nün işitme engelli sporcusu Can Akpınar, Kasım ayında Tokyo'da düzenlenecek Deaflympics Olimpiyat Oyunları öncesi Ankara'da yapılacak milli takım kampına davet edildi.
Japonya'nın Tokyo kentinde 15-26 Kasım 2025 tarihleri arasında düzenlenecek olan Deaflympics Olimpiyat Oyunları öncesi hazırlıklar tüm hızıyla sürerken, Muğla'dan Can Akpınar milli takım kampına davet edildi.
Muğla Yüzme Spor Kulübü'nün 21 yaşındaki işitme engelli sporcusu Can Akpınar, 14-20 Temmuz tarihleri arasında Ankara Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) gerçekleştirilecek olan milli takım kampına katıldı. - MUĞLA
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