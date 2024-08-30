Çanakkale Boğazı Yüzme Yarışması\'nın 37\'ncisi gerçekleştirildi

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ÇANAKKALE'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında bu yıl 37'ncisi düzenlenen Çanakkale Boğazı Yüzme Yarışı, eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen'in de katılımıyla yapıldı. Yarış sonunda konuşan Tüzmen, "30 Ağustos Zafer Bayramımızın vatanımıza, milletimize örnek bir bayram olarak bizden sonraki nesillere ne yapacaklarını gösteren bir etkinlik olarak kalmasını arzu ediyorum" dedi.

Çanakkale'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle geleneksel olarak düzenlenen boğazı yüzerek geçme yarışının bu yıl 37'ncisi yapıldı. Eceabat kumsalı ile Çanakkale İskele Meydanı arasında 6,5 kilometrelik parkurda gerçekleştirilen yarışa, 20 ülkeden 1300'e yakın yüzücü katıldı. 12 kategoride gerçekleştirilen yarış sırasında 65 balıkçı teknesi, 10 hızlı bot, 4 Sahil Güvenlik botu, 1 Çanakkale Belediyesi botu, 2 Deniz Polisi botu, 1 Kıyı Emniyeti botu, 1 ambulans bot, 40 kano sporculara destek verdi, 33 hakem ile 16 cankurtaran da görev yaptı. Yarışçılar feribotla başlama işaretinin verileceği Eceabat ilçesine götürüldü. Yüzme yarışında sporcuların güvenliği için Çanakkale Boğazı çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Yarışta, genel klasman erkeklerde 43 dakika 25 saniye ile Stevan Pavlovic birinci, 45 dakika 11 saniyeyle Özkan Dizar ikinci, 45 dakika 35 saniye ile Muhammed Naim Mısırlıoğlu üçüncü, genel klasman kadınlarda 49 dakika 2 saniyeyle Çiğdem Ezo Topaloğlu birinci, 51 dakika 37 saniyeyle Ümit Ilgın Aydınöz ikinci, 52 dakika 1 saniyeyle Aybige Su Irçağ üçüncü oldu.

'ÖNEMLİ OLAN ALDIĞIMIZ MADALYA DEĞİL, KATILMA CESARETİNİ GÖSTERMEK'

Zafer Bayramı'nda bu yüzme yarışının yapılmasının ve bütün şehitlerin, gazilerin saygıyla anılmasının harika olduğunu söyleyen eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen, "Onlar sayesinde buralarda özgürce Türk bayrağını dalgalandırarak yüzüyoruz. Güzel bir yarış. İstanbul'daki kıtalararası maratonun arkasına 5-6 gün sonra 30 Ağustos'ta da burayı yapalım istedik. İkisi beraber yapıldığı zaman yurt dışından gelen bütün yüzücüleri yaklaşık 1 hafta, 10 gün Türkiye'de tutma imkanımız olur. Onlar da Türkiye'nin büyükelçileri olarak dışarıda bizi iyi temsil ederler. Lobicilik faaliyetlerimize katkıda bulunurlar. Yarış güzel. İyi çalışanlar başarılı oldu. Burada önemli olan aldığımız madalya değil, katılma cesaretini göstermek. Gençlere de hakikaten dünya çapında yüzücüler yetiştirerek örnek olabilmek. Bugüne kadar ilk defa bir olimpiyat beşincisi yetiştirebildik. Onun arkasından inşallah daha iyileri gelecek. 30 Ağustos Zafer Bayramımızın vatanımıza, milletimize örnek bir bayram olarak bizden sonraki nesillere ne yapacaklarını gösteren bir etkinlik olarak kalmasını arzu ediyorum" diye konuştu.

Yarışa katılan Suriye asıllı Türk vatandaşı Muhammed Naim Mısıroğlu ise "İstanbul'dan geldim. İlk defa Çanakkale Boğazı'ndaki yüzme yarışında yüzüyorum. Parkur çok zor ama Allah'a şükür kazandım. Herkese çok teşekkür ederim. Aslen Suriyeliyim. Dedem Türk. Ben yeni vatandaşlık aldım. Benim hedefim Türk Milli Takımı'nı temsil etmek" dedi.

Yarışı bitiren tüm sporculara madalya dağıtılırken, dereceye girenlere ise ayrıca çeşitli ödüller verildi.