288. Geleneksel Çardak Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Cengizhan Şimşek oldu

Çanakkale Lapseki'de bu yıl 288'incisi düzenlenen Geleneksel Çardak Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Cengizhan Şimşek elde etti.

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