57. Süleyman Şahin Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin başpehlivanı Serkan Serttürk oldu - Son Dakika
Üye Girişi

57. Süleyman Şahin Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin başpehlivanı Serkan Serttürk oldu

29.07.2022 09:22
57. Süleyman Şahin Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin başpehlivanı Serkan Serttürk oldu

Çanakkale'nin Çan ilçesinde düzenlenen 57. Geleneksel Süleyman Şahin Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin başpehlivanı Serkan Serttürk oldu.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde düzenlenen 57. Geleneksel Süleyman Şahin Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin başpehlivanı Serkan Serttürk oldu.

Yeni güreş sahasında düzenlenen 57. Geleneksel Süleyman Şahin Yağlı Pehlivan Güreşleri'ne 35 başpehlivan olmak üzeri toplam 250 güreşçi katıldı. Çan Belediye Başkan V. Harun Arslan tarafından 57 bin TL ile başlatılan 2023 Güreş Ağalığı yarışını 120 bin TL ile yeniden Nazmi Çakır aldı. Finalde rakibi Süleyman Başar'ı yenen Serkan Serttürk 57. Geleneksel Süleyman Şahin yağlı pehlivan güreşlerinin Başpehlivanı oldu. Üçüncülüğü ise Cengizhan Şimşek ve Serhat Gökmen paylaştı. Güreşlere Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çan Belediye Başkan V. Harun Arslan, siyasi parti temsilcileri, STK Başkan ve yöneticileri, güreş ağaları katıldı. - ÇANAKKALE

YORUMLAR
500
Çanakkale'de çocukların attığı torpil anız yangını çıkardı Çanakkale'de çocukların attığı torpil anız yangını çıkardı 'Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Fotoğraf Maratonu' ödül töreni 'Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Fotoğraf Maratonu' ödül töreni
Kaynak: İHA

Münir Karaloğlu, Süleyman Şahin, Çanakkale, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 57. Süleyman Şahin Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin başpehlivanı Serkan Serttürk oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:13 Kırşehir İtfaiyesi'nin tatbikatı şehrin tek takımının taraftarlarını çıldırttı
09:11 Gelecek Partisi'nden olay açıklama: Kılıçdaroğlu ortak aday olursa kimse karşı çıkmaz
08:34 Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Erdoğan'a yönelik skandal sözler: Yeni Osmanlıcı fanteziler yerine ekonomiye odaklanmalı
08:33 Ünlü oyuncu Ege Kökenli uzun süreli birlikteliğini evlilikle taçlandırdı
08:15 Kiliselerde tecavüze uğrayan çocuklar için yerlilerle uzlaşmaya gelmişti! Papa Franciscus Notre Dame Katedrali'nde
07:47 Türk popunun unutulmaz ismi İlhan İrem gömülmek istediği yeri vasiyetinde açıklamış
01:15 En fazla kadro uzman tabiplere! On binlerce sağlık personeli istihdam edilecek
01:15 Gaziantep OSB'deki atık su taşkını nedeniyle TAG Otoyolu kapandı
01:15 Otobüs uçuruma yuvarlandı! 16 Venezuelalı göçmen öldü
00:54 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın iddiasına Bakan Varank'tan ağır tepki: İspat edersen istifa etmeye hazırım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2022 09:22:28. #1.11#
SON DAKİKA: 57. Süleyman Şahin Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin başpehlivanı Serkan Serttürk oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement