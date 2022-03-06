Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, 1. Amatör Lig'de sezonun açılış maçını izledi - Son Dakika
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Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, 1. Amatör Lig'de sezonun açılış maçını izledi

06.03.2022 16:22
Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, 1. Amatör Lig'de sezonun açılış maçını izledi

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, 1. Amatör Lig 2021-2022 sezonunun açılış müsabakasını izledi.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, 1. Amatör Lig 2021-2022 sezonunun açılış müsabakasını izledi.

Ligde yeni sezon, Yenice Stadı'nda Yenicespor ile Terzialanspor arasında oynanan müsabaka ile başladı.

Maçı, Vali Aktaş ile AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Yenice Kaymakamı Musa Göktaş, Kalkım Belediye Başkanı İbrahim Taşkın, Yenicespor Kulübü Başkanı Ümit Aynalı, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Karadayı, İl Genel Meclisi üyeleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar takip etti.

Açılış maçı öncesinde sporcularla bir araya gelen Aktaş ve İskenderoğlu, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yeni sezonunun tüm sporculara, tüm takımlara, futbola gönül veren tüm vatandaşlara ve tüm hakemlere hayırlı olması temennisinde bulunan Vali İlhami Aktaş, takım kaptanlarına ve müsabakanın hakemlerine başarılar diledi.

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Çanakkale Valisi, İlhami Aktaş, Amatör Lig, Çanakkale, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, 1. Amatör Lig'de sezonun açılış maçını izledi - Son Dakika


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