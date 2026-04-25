Canbul Türkiye şampiyonu oldu

DÜZCE(İHA) – Türkiye 3 Bant Bilardo şampiyonasında Düzce Belediyesi Spor Akademisi Spor Kulübü sporcusu Kazım İlker Canbul şampiyon oldu.

Türkiye Bilardo Federasyonu tesisinde 18-23 Nisan 2026 tarihleri arasında düzenlenen 3 Bant Bilardo Türkiye şampiyonası 1. etap müsabakaları, büyük bir heyecana sahne oldu. Türkiye'nin dört bir yanından sporcuların katıldığı organizasyonda, kıyasıya mücadeleler izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Düzce Belediyesi Spor Akademisi Spor Kulübü sporcusu Kazım İlker Canbul, turnuva boyunca sergilediği üstün performansla dikkatleri üzerine çekti. Rakiplerini birer birer geride bırakan başarılı sporcu, final müsabakasındaki etkili oyunuyla zirveye çıkarak Türkiye Şampiyonu olmayı başardı.

Elde ettiği bu önemli başarıyla Düzce'yi gururlandıran Kazım İlker Canbul, geçirdiği sağlık sorunlarının ardından disiplinli çalışmasının karşılığını alarak adını bir kez daha zirveye yazdırdı. - DÜZCE