Caner Erkin'den Fenerbahçelileri kızdıran hareket! Taraftarın kalbinde artık yeri yok

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Sezon başında Fenerbahçe'den Fatih Karagümrük'e transfer olan Caner Erkin, bir süredir Trabzonspor ile anılıyor. Sol bek arayan ve yabancı sınırı nedeniyle yerlilere yönelen Bordo-Mavililer'in, 33 yaşındaki futbolcuyla temas kurduğu iddia edilirken, Caner Erkin'den de olay bir hareket geldi.

PAYLAŞIMI KALDIRDI

Fenerbahçe'de oynadığı dönemde, "Fenerbahçe yıkılmaz, haklıydık kazandık" şeklinde paylaşım yapan Caner, bunu kaldırdı. Sarı-Lacivertli taraftarlar platformlarında yakalanan bu detay ortalığı ayağa kaldırdı. Taraftarlar Caner hakkında çok sert yorumlar yaptı.