Üye Girişi
Caner Erkin'den Fenerbahçelileri kızdıran hareket! Taraftarın kalbinde artık yeri yok - Son Dakika

Caner Erkin'den Fenerbahçelileri kızdıran hareket! Taraftarın kalbinde artık yeri yok

25.12.2021 11:11

Trabzonspor'la anılan Caner Erkin'den transfer iddialarını kuvvetlendiren bir hamle geldi. Caner, 3 Temmuz 2011'in yıl dönümünde yaptığı paylaşımı silince; taraftarlar Caner'le köprüleri attı.

Sezon başında Fenerbahçe'den Fatih Karagümrük'e transfer olan Caner Erkin, bir süredir Trabzonspor ile anılıyor. Sol bek arayan ve yabancı sınırı nedeniyle yerlilere yönelen Bordo-Mavililer'in, 33 yaşındaki futbolcuyla temas kurduğu iddia edilirken, Caner Erkin'den de olay bir hareket geldi.

Caner Erkin'den Fenerbahçelileri çıldırtan hareket! Taraftarın kalbinde artık yeri yok

PAYLAŞIMI KALDIRDI

Fenerbahçe'de oynadığı dönemde, "Fenerbahçe yıkılmaz, haklıydık kazandık" şeklinde paylaşım yapan Caner, bunu kaldırdı. Sarı-Lacivertli taraftarlar platformlarında yakalanan bu detay ortalığı ayağa kaldırdı. Taraftarlar Caner hakkında çok sert yorumlar yaptı.

Caner Erkin'den Fenerbahçelileri çıldırtan hareket! Taraftarın kalbinde artık yeri yok
Caner Erkin'den Fenerbahçelileri çıldırtan hareket! Taraftarın kalbinde artık yeri yok
Caner Erkin'den Fenerbahçelileri çıldırtan hareket! Taraftarın kalbinde artık yeri yok
YORUMLAR
500

Fatih Karagümrük, Caner Erkin, Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Caner Erkin'den Fenerbahçelileri kızdıran hareket! Taraftarın kalbinde artık yeri yok - Son Dakika Spor


Son Dakika: Beşiktaş'ta tarihe geçecek karar! Fikret Orman'ın ihraç edilmesi için verilen önerge kabul edildi Son Dakika: Beşiktaş'ta tarihe geçecek karar! Fikret Orman'ın ihraç edilmesi için verilen önerge kabul edildi         
11:16
Pitbull saldırısında yaralanan küçük kızın doktoru müjdeli haberi verdi: Uzuv kaybı olmayacak Pitbull saldırısında yaralanan küçük kızın doktoru müjdeli haberi verdi: Uzuv kaybı olmayacak         
11:13
Evde yılbaşı geçirmenin maliyeti! "Pijama, terlik, televizyon" keyfi 400 lira Evde yılbaşı geçirmenin maliyeti! "Pijama, terlik, televizyon" keyfi 400 lira         
11:10
Meryem Uzerli kızlarıyla poz verdi, gören herkes aynı yorumu yaptı: Aynı anneleri Meryem Uzerli kızlarıyla poz verdi, gören herkes aynı yorumu yaptı: Aynı anneleri         
10:36
Cübbeli Ahmet Hoca'ya soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı caiz midir? Cübbeli Ahmet Hoca'ya soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı caiz midir?         
10:36
Küçük kızdan babasına hüngür hüngür ağlatan hediye! Kutuyu açtı ve ölen annesinin sesiyle karşılaştı Küçük kızdan babasına hüngür hüngür ağlatan hediye! Kutuyu açtı ve ölen annesinin sesiyle karşılaştı         
10:06
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinden kötü haber! 2 oyuncusu daha koronavirüse yakalandı Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinden kötü haber! 2 oyuncusu daha koronavirüse yakalandı         
08:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de         
08:49
Son Dakika: Türkiye'de 24 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 133 kişi vefat etti, 18 bin 910 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 24 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 133 kişi vefat etti, 18 bin 910 yeni vaka tespit edildi         
19:48
Kendisine kulüp bulması istendi! Fenerbahçe'de bileti kesilen ilk futbolcu netleşti Kendisine kulüp bulması istendi! Fenerbahçe'de bileti kesilen ilk futbolcu netleşti         
18:51
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kripto para yasası hazır, geciktirmeden Meclis'e taşıyacağız Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kripto para yasası hazır, geciktirmeden Meclis'e taşıyacağız         
17:19
Sarı-lacivertli taraftar örgütlenmeye başladı! Ali Koç, Yeni Malatya maçında hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşacak Sarı-lacivertli taraftar örgütlenmeye başladı! Ali Koç, Yeni Malatya maçında hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşacak         
17:02
Dolardaki düşüş fiyatlara neden yansımıyor? Yağ ve süt ürünleri toptancılarının bahanesi aynı Dolardaki düşüş fiyatlara neden yansımıyor? Yağ ve süt ürünleri toptancılarının bahanesi aynı         
13:54
Liseli genç kız balkondan atladı, yanındaki arkadaşı son anda kurtarıldı Liseli genç kız balkondan atladı, yanındaki arkadaşı son anda kurtarıldı         
13:01
Tecavüzden ceza alan iş insanı Necdet Özer aldığı cezayı duyunca mahkemede kafa üstü yere atladı Tecavüzden ceza alan iş insanı Necdet Özer aldığı cezayı duyunca mahkemede kafa üstü yere atladı         
12:46
"Kimse aşkımızı sorgulamasın" diyen Cem Adrian'dan, Didem Soydan'la kucak kucağa poz "Kimse aşkımızı sorgulamasın" diyen Cem Adrian'dan, Didem Soydan'la kucak kucağa poz         
12:12

Son Dakika Haberleri
11:13 Pitbull saldırısında yaralanan küçük kızın doktoru müjdeli haberi verdi: Uzuv kaybı olmayacak
11:12 Velayet davasına damga vuran kare! Meğer Özcan Deniz, adliye koridorunda dua ederek beklemiş
11:11 Caner Erkin'den Fenerbahçelileri kızdıran hareket! Taraftarın kalbinde artık yeri yok
11:10 Evde yılbaşı geçirmenin maliyeti! "Pijama, terlik, televizyon" keyfi 400 lira
10:57 Gözlük camındaki detay ihaneti ortaya çıkardı! Kız arkadaşına tatilden fotoğraf yollamıştı
10:52 Susurluk hükümlüsü Ziya Bandırmalıoğlu cinayetinde bir tutuklama
10:49 Türk definecileri hayrete düşüren olay! Kazmayı vurdukları ağaç kanamaya başladı
10:48 Dünyanın en zengin futbolcusu kim biliyor musunuz? Ronaldo ve Messi'den çok parası var
10:42 İstanbul'da yılbaşı kısıtlamaları olacak mı? İl Sağlık Müdürü açıkladı
10:35 Meryem Uzerli kızlarıyla poz verdi, gören herkes aynı yorumu yaptı: Aynı anneleri
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2021 11:24:34. #1.13#
SON DAKİKA: Caner Erkin'den Fenerbahçelileri kızdıran hareket! Taraftarın kalbinde artık yeri yok - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement