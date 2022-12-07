Caner Erkin, kariyerinde ikinci kez Galatasaray forması giymeye çok yakın! Anlaşma ıslak imzaya kaldı - Son Dakika
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Caner Erkin, kariyerinde ikinci kez Galatasaray forması giymeye çok yakın! Anlaşma ıslak imzaya kaldı

07.12.2022 09:55

Tecrübeli futbolcu Caner Erkin'in Fatih Karagümrük ile yolları ayırmasının ardından yeni adresinin neresi olacağı merakla beklenirken bomba bir iddia ortaya atıldı. Yeniden Beşiktaş'a döneceği iddia edilen 34 yaşındaki oyuncunun eski kulübü Galatasaray ile görüştüğü ve prensip anlaşmasına vardığı ileri sürüldü.

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük ile sürpriz bir şekilde yolları ayıran Caner Erkin'in yeni takımı netleşiyor. Deneyimli sol bekin Beşiktaş'tan sonra şimdi de Galatasaray'a imza atacağı iddia edildi.

İLK HEDEF RIDVAN YILMAZ

Fanatik'te yer alan habere göre, Galatasaray sol bek pozisyonu için Rangers forması giyen Rıdvan Yılmaz'ı renklerine bağlamayı istiyor. 21 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak isteyen sarı-kırmızılıların önümüzdeki günlerde İskoç ekibine resmi teklifi yapması bekleniyor. Galatasaray'da Rıdvan Yılmaz'ın alternatifi ise Caner Erkin.

PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI

Caner Erkin'in bonservisinin elinde ve maliyetinin az olması Galatasaray için bu transferi son derece cazip kılıyor. İddiaya göre, sarı-kırmızılılarda yöneticiler deneyimli futbolcuyla ilk görüşmeyi gerçekleştirdi ve prensip anlaşmasına vardı.

YORUMLAR (1)
  • süleyman hakan gökşen: karagümrük neden bıraktı ?, bu adam belli, galatasaray'ın ihtiyacı olan bir adam mı ? bazıları şanslı doğar... Cevap Yaz 4 0 Yayından Kaldır
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Fatih Karagümrük, Caner Erkin, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Caner Erkin, kariyerinde ikinci kez Galatasaray forması giymeye çok yakın! Anlaşma ıslak imzaya kaldı - Son Dakika
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