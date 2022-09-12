Caner Osmanpaşa'dan özür açıklaması - Son Dakika
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Caner Osmanpaşa'dan özür açıklaması

12.09.2022 21:12
Caner Osmanpaşa'dan özür açıklaması

İstanbulspor maçında taraftar ile yaşadığı gerginlik sonrası büyük tepki toplayan Demir Grup Sivassporlu Caner Osmanpaşa, "Pazar günü sahamızda oynadığımız maçın son bölümünde kariyerim boyunca hiç yaşamadığım üzücü bir olay gerçekleşti.

İstanbulspor maçında taraftar ile yaşadığı gerginlik sonrası büyük tepki toplayan Demir Grup Sivassporlu Caner Osmanpaşa, "Pazar günü sahamızda oynadığımız maçın son bölümünde kariyerim boyunca hiç yaşamadığım üzücü bir olay gerçekleşti. Öncelikle yaşanan bu olay nedeniyle tüm Sivasspor camiasından özür diliyorum" dedi.

Süper Lig'in 6'ncı hafta maçında Sivasspor ile İstanbulspor arasında oynanan maçta kırmızı beyazlı ekibin defans oyuncusu Caner Osmanpaşa ile taraftar arasında gerginlik yaşandı. Yaşanan gerginlik sonrasında taraftar hem tribinden hemde sosyal medyadan Caner Osmanpaşa'ya tepki gösterdi. Caner Osmanpaşa yaşanan olayla ilgili açıklama yaparak üzgün olduğunu söyledi. Osmanpaşa açıklamasında, "Futbolculuk kariyerim boyunca formasını giydiğim tüm takımlarda terimin son damlasına kadar mücadele ettim, çok çalıştım ve camialarla bütünleştim. Pazar günü sahamızda oynadığımız maçın son bölümünde kariyerim boyunca hiç yaşamadığım üzücü bir olay gerçekleşti. Öncelikle yaşanan bu olay nedeniyle tüm Sivasspor camiasından özür diliyorum. Çok değil daha 4 ay önce Sivasspor tarihinin en önemli başarısını göstererek Ziraat Türkiye Kupası'nı müzemize götürdük. Üst üste 3 sene Avrupa'ya giderek ülkemizi temsil ettik. Süper Lig'de başarılı sezonlar geçirdik. Tüm bu başarılarda tek tek hepimizin emeğinin olduğunu hatırlatmak isterim.Takım arkadaşlarım Erdoğan Yeşilyurt'a, Ali Şaşal Vural'a ve bana sezon başından beri devam eden tepkilerin bir sonucu olarak maçın son bölümünde böyle talihsiz bir olay yaşandı. Bizlerin de psikolojik olarak zorlandığını ve alınan başarısız sonuçlarda en az taraftarlar kadar üzüldüğümüzün unutulmamasını diliyorum. Sivasspor gibi değerli bir camiada bir daha bu tür olayın yaşanmamasını umuyor, stadyuma takımımızı desteklemek için gelen tüm taraftarların da bu konuda daha hassas olmalarını takımım adına diliyorum." ifadelerine yer verdi.


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Sivasspor'un ligdeki galibiyet hasreti 6 maça çıktı Sivasspor'un ligdeki galibiyet hasreti 6 maça çıktı Sivasspor-İstanbulspor maçının ardından Sivasspor-İstanbulspor maçının ardından
Kaynak: DHA

İstanbulspor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Caner Osmanpaşa'dan özür açıklaması - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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