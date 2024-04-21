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Canik Belediyespor Kulübü Sporcusu Yiğit Keskin, Muaythai Türkiye şampiyonu oldu.

Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından Antalya'da gerçekleştirilen Muaythai Türkiye Şampiyonası'nda, genç erkek 45 kilogram kategorisinde mücadele eden Canikli Sporcu Yiğit Keskin, zorlu mücadelelerden zaferle ayrılarak Türkiye şampiyonluğuna ulaştı. Canik Belediyespor Kulübü sporcusu Yiğit Keskin'i başarılarından dolayı tebrik eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Çocuklarımızı ve gençlerimizi sporla buluşturuyor, genç yeteneklerimizin başarılarıyla gurur duyuyoruz. Muaythai Türkiye Şampiyonu olarak kariyerine yeni bir başarı daha ekleyen ve Muaythai Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı elde eden Canik Belediyespor Kulübü sporcumuz Yiğit Keskin'i canı gönülden tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Sporcumuzun yetişmesinde katkılarda bulunan ailesine, Canik Belediyespor Kulübü antrenörümüz Cihan Yurt'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Muaythai Türkiye Şampiyonası'nda rakiplerine aman vermeyen yetenekli sporcu, üst üste galibiyetler alarak şampiyonluğu göğüslerken, elde ettiği şampiyonlukla Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenecek olan Muaythai Dünya Şampiyonası vizesini de aldı. - SAMSUN