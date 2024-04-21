Canik Belediyespor Kulübü Sporcusu Yiğit Keskin, Muaythai Türkiye şampiyonu oldu.
Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından Antalya'da gerçekleştirilen Muaythai Türkiye Şampiyonası'nda, genç erkek 45 kilogram kategorisinde mücadele eden Canikli Sporcu Yiğit Keskin, zorlu mücadelelerden zaferle ayrılarak Türkiye şampiyonluğuna ulaştı. Canik Belediyespor Kulübü sporcusu Yiğit Keskin'i başarılarından dolayı tebrik eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Çocuklarımızı ve gençlerimizi sporla buluşturuyor, genç yeteneklerimizin başarılarıyla gurur duyuyoruz. Muaythai Türkiye Şampiyonu olarak kariyerine yeni bir başarı daha ekleyen ve Muaythai Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı elde eden Canik Belediyespor Kulübü sporcumuz Yiğit Keskin'i canı gönülden tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Sporcumuzun yetişmesinde katkılarda bulunan ailesine, Canik Belediyespor Kulübü antrenörümüz Cihan Yurt'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Muaythai Türkiye Şampiyonası'nda rakiplerine aman vermeyen yetenekli sporcu, üst üste galibiyetler alarak şampiyonluğu göğüslerken, elde ettiği şampiyonlukla Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenecek olan Muaythai Dünya Şampiyonası vizesini de aldı. - SAMSUN
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Niğde'nin Kemerhisar beldesinde düzenlenen 'Tyana Su Yolu Bisiklet Turu' etkinliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. Turizm Haftası'nı bu etkinlikle sonlandırmak istediklerini belirten Vali Cahit Çelik, Tyana Antik Kenti'nin tarihi önemine dikkat çekerek, ilin turizm potansiyelini geliştirme çalışmalarının devam edeceğini söyledi. Vali Çelik, Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü ile birlikte vatandaşlarla birlikte bisiklet sürdü.
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Düzce Tenis Kulübü'nde düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Tenis Türkiye Finali sona erdi. 28 ilden 80 sporcu mücadele etti. Düzce Kasım Aktaş Ortaokulu ikiz kardeşler Eren ve Tuna Çavuş çift erkekler kategorisinde şampiyon oldu. İstanbul'dan katılan Serra Hasanbaşoğlu ve Doğa İlhan ise çift kızlar kategorisinde birincilik elde etti. Dereceye giren sporculara ödüller verildi.
Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Bodrum FK, sahasında Şanlıurfaspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından teknik direktörler açıklamalarda bulundu. Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, zorlu bir maç olduğunu ve gol yedikten sonra oyuncularının gösterdiği reaksiyonun önemli olduğunu belirtti. Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan ise eksik oyuncularla geldiklerini ve daha fazla üretken olmaları gerektiğini söyledi.
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