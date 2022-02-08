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Canlı yayında konuştu! İsmail Kartal'ın röportajını dinleyen Hikmet Karaman çok sinirlendi - Son Dakika

Canlı yayında konuştu! İsmail Kartal'ın röportajını dinleyen Hikmet Karaman çok sinirlendi

08.02.2022 23:54
Canlı yayında konuştu! İsmail Kartal'ın röportajını dinleyen Hikmet Karaman çok sinirlendi

Fenerbahçe'nin Kayserispor'a 1-0 mağlup olduğu Türkiye Kupası'ndan elendiği maç sonrası sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, "Fenerbahçe her şeyi yaptı, baştan sona üstün oynadık. Kayserispor futbol adına hiçbir şey ortaya koymadı, oyunu domine ettik." dedi. Bu sözlere canlı yayında cevap veren sarı-kırmızılıların teknik direktörü Hikmet Karaman, "Adama sorarlar 'Ne oynadın? Kaç pozisyon buldun?' diye!" ifadelerini kullandı.

Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe, sahasında ikinci yarının tamamını 10 kişi oynayan Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal'ın karşılaşmanın ardından "Fenerbahçe her şeyi yaptı, baştan sona üstün oynadık. Kayserispor futbol adına hiçbir şey ortaya koymadı, oyunu domine ettik. Çok fazla istememiz rağmen golü bulamadık. Auta giden top, birine çarpıyor ve kalemizde gol oluyor." kullandığı ifadelere Kayserispor teknik direktörü Hikmet Karaman'dan çarpıcı bir cevap geldi.

"ADAMA SORARLAR"

Hikmet Karaman karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Basın toplantılarını izliyorum, cevap vermeyeceğim. Cevap vermek bana yakışmaz. Adama sorarlar.... 'Ne oynadın? Kaç pozisyon buldun?' diye!" ifadelerini kullandı.

Canlı yayına damga vurdu! İsmail Kartal'ın röportajını dinleyen Hikmet Karaman fena patladı

"BİR EKSİK KALMIŞIZ, NE YAPACAĞIZ"

  • Karaman ayrıca, "Bir eksik kalmışız, ne yapacağız? İki tane pozisyon verdik. En azından bir plana sağdık kaldık. Şunu da diyebilirim, ligde 2-0 galipken, 4-0 yapabilirdik... Biz bir şey dedik mi? Maçtan önce 9 oyuncumuzun eksik olduğunu söyledik mi!" dedi.
Canlı yayına damga vurdu! İsmail Kartal'ın röportajını dinleyen Hikmet Karaman fena patladı
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Son Dakika Spor Canlı yayında konuştu! İsmail Kartal'ın röportajını dinleyen Hikmet Karaman çok sinirlendi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Canlı yayında konuştu! İsmail Kartal'ın röportajını dinleyen Hikmet Karaman çok sinirlendi - Son Dakika
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