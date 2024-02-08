Canlı yayında sigara içerken yakalanan spiker sessizliğini bozdu: İllegal kaydedilmiş

Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan ve Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'yı deplasmanda 2-0 yenerek tur atladığı maça damga vuran an A Spor'un spikeri Onur Yıldız'ın canlı yayında sigara içmesi oldu.

ÇOK KONUŞULDU

Ev sahibi Gaziantep FK takımının sahaya "Sen de sigarayı bırakabilirsin" yazılı pankartla çıkmasının ardından olayın yaşanması ise dalga konusu oldu. Mücadelenin oynandığı sırada canlı yayında sigara içtiği görülen A Spor'un spikeri Onur Yıldız'ın o anları kısa sürede gündem olurken binlerce de etkileşim aldı.

"İLLEGAL BİR ŞEKİLDE KAYDEDİLMİŞ"

Maçın bitmesinin ardından resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Yıldız, "Bu akşam sosyal medyada yer alan görüntü, canlı yayında gerçekleşmemiştir. Yurtdışı yayını için verilen uydu frekansından illegal bir şekilde kaydedilmiş, yayın dışı görüntüsüdür. A Spor izleyenler yayında asla böyle bir görüntüye tanık olmadılar" dedi.