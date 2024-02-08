Canlı yayında sigara içerken yakalanan spiker sessizliğini bozdu: İllegal kaydedilmiş - Son Dakika
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Spor

Canlı yayında sigara içerken yakalanan spiker sessizliğini bozdu: İllegal kaydedilmiş

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'yı 2-0 yenerek tur atladığı maçta A Spor'un spikeri Onur Yıldız'ın canlı yayında sigara içmesi olay oldu. Maçtan sonra konuyla ilgili açıklama yapan Yıldız, "Bu akşam sosyal medyada yer alan görüntü, canlı yayında gerçekleşmemiştir. Yurtdışı yayını için verilen uydu frekansından illegal bir şekilde kaydedilmiş, yayın dışı görüntüsüdür" dedi.

08.02.2024 09:55  Güncelleme: 10:13
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Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan ve Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'yı deplasmanda 2-0 yenerek tur atladığı maça damga vuran an A Spor'un spikeri Onur Yıldız'ın canlı yayında sigara içmesi oldu.

ÇOK KONUŞULDU

Ev sahibi Gaziantep FK takımının sahaya "Sen de sigarayı bırakabilirsin" yazılı pankartla çıkmasının ardından olayın yaşanması ise dalga konusu oldu. Mücadelenin oynandığı sırada canlı yayında sigara içtiği görülen A Spor'un spikeri Onur Yıldız'ın o anları kısa sürede gündem olurken binlerce de etkileşim aldı.

"İLLEGAL BİR ŞEKİLDE KAYDEDİLMİŞ"

Maçın bitmesinin ardından resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Yıldız, "Bu akşam sosyal medyada yer alan görüntü, canlı yayında gerçekleşmemiştir. Yurtdışı yayını için verilen uydu frekansından illegal bir şekilde kaydedilmiş, yayın dışı görüntüsüdür. A Spor izleyenler yayında asla böyle bir görüntüye tanık olmadılar" dedi.

Canlı yayında sigara içerken yakalanan spiker sessizliğini bozdu: İllegal kaydedilmiş
Canlı yayında sigara içerken yakalanan spiker sessizliğini bozdu: İllegal kaydedilmiş
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Aydın ÜNEL: Adam yayına yansımayacağını düşunerek sigara içmek istemiş içmiş. Kime ne bundan. Gereksiz yere esrar içmiş muamelesi görüyor. Sigara la bu! 100 12 Yanıtla
  • Serkan Basar: Şaşırdıkmı ? tabikide hayır 30 41 Yanıtla
  • SERHAT ACAR: Tamam hocam teşekkürler yeterince aydınlandık şimdi Google kopya işlemini kapatabilirsin. 46 6
  • Serkan Basar: Yalan söyleme hastalığı yani patolojik yalan, yalan söylemenin alışkanlık haline gelmesi durumudur. Psikiyatride mitomani olarak adlandırılır. Bu belirtiye sahip kişilere mitoman denir. Mitomani, Yunanca muthos (efsane) ve Latince mania (delilik) kelimelerinin birleştirilmesinden meydana gelmiştir. 17 31 Yanıtla
  • İlker Güner: Bir ben mi konuya fransizim, adam konuşmuyor etmiyor yani belli ki yayın açık değil! Kaldı ki yayın esnasında dahi olsa, ben dün konya-sivas ve basaksehir-hatay mascalirini izledim, spiker sadece konuşuyordu ekrana gelmedi. Yani sigara icse ne olur icmese ne olur? Sanki yayında alkol almış! Hayırdır murat dönemine geçtik, sigara falan yasaklandı icemiyormuyuz? Bu kadar erken beklemiyordum. :)) 35 11 Yanıtla
  • Kadri Gürüşen: Kaydetme eylemi illegal olabilir de sigara içme yasal mı onu bir anlayalım görev başında ciddiyetsizlik normal mi 8 16 Yanıtla
  • Ali Arslan: Aspor ve çalışanlarının iş ahlakını izlediniz 5 14 Yanıtla
  • mehmet karatas: Sigara içmek sadece bedensel sağlık sorunlarını getirmiyor aynı zamanda sosyal sorunlar da oluştuyor demek ki. Sigara maddi ya da manevi insanoğlu için masum bir uyuşturucudur. Her ne bahane olursa olsun hiç bir derde deva değildir. Sigaranın zararlarını bile bile bunu içmek zihinsel gelişim sorunu olarak değerlendirilebilir. 7 3 Yanıtla
  • Çaycı: Sigarayı ne kadar keyifli içiyor avxvxkvx 6 2 Yanıtla
  • Celal Esen: En iyi komplo kurmayı siz bilirsiniz 6 2 Yanıtla
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Gaziantep FK, Onur Yıldız, Fenerbahçe, A Spor, Spor, Televizyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Canlı yayında sigara içerken yakalanan spiker sessizliğini bozdu: İllegal kaydedilmiş - Son Dakika


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SON DAKİKA: Canlı yayında sigara içerken yakalanan spiker sessizliğini bozdu: İllegal kaydedilmiş - Son Dakika
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