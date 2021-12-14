Cansu Uçan, bronz madalya ile döndü

10-12 Aralık 2021 tarihleri arasında Trabzon'da yapılan 11 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Türkiye Finali müsabakalarında Spor A.Ş. Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Cansu Uçan A1 barajını aşarak bronz madalya kazandı.

Trabzon'da yapılan müsabakalarda yarışan Spor A.Ş. Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Cansu Uçan, 50 metre kurbağalama, 100 metre kurbağalama ve 200 metre kurbağalama yarışlarında A1 barajını geçerek bronz madalya kazandı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Spor A.Ş. Gençlik ve Spor Kulübü Antrenörü Ahmet Eskalen ve sporcu Cansu Uçan'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ