Icardi gece boyu yalvardı, barıştı! Son paylaşımı gündem yarattı - Son Dakika
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Icardi gece boyu yalvardı, barıştı! Son paylaşımı gündem yarattı

03.07.2026 10:41
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Arjantin basınında yer alan iddialara göre Mauro Icardi ile China Suárez'in ilişkisi, çapkınlık mesajları nedeniyle bitme noktasına geldi. Suárez'in ayrılık kararı aldığı, Icardi'nin ise gece boyu barışmak için çaba gösterdiği ve çiftin yeniden barıştığı öğrenildi. Suárez'in son paylaşımlarında görülen Icardi'nin aslan taklidi yaptığı anlarda, Suárez'in verdiği tepki ise dikkat çekti.

Arjantin magazin basınında yer alan iddialara göre, Mauro Icardi'nin başka kadınlarla mesajlaştığına ilişkin iddialar, sevgilisi China Suárez ile arasında büyük krize neden oldu. Haberlere göre Suárez, bu gelişmelerin ardından ilişkiyi bitirme kararı aldı.

GECE BOYU BARIŞMAYA ÇALIŞTI

İddialara göre Icardi, ayrılık kararının ardından gece boyunca Suárez'i ikna etmeye çalıştı. Arjantin basını, yıldız futbolcunun yoğun çabalarının ardından çiftin yeniden barıştığını yazdı. Ancak bu iddialar taraflarca resmi olarak doğrulanmadı.

PAYLAŞIMLAR DİKKAT ÇEKTİ

Barışma iddialarının ardından China Suárez'in Instagram hesabından paylaştığı görüntüler de gündem oldu. Paylaşımlarda Mauro Icardi'nin aslan taklidi yaptığı anlar yer alırken, Suárez'in bu görüntülere verdiği tepki Arjantinli sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

WANDAGATE SONRASI GÖZLER ÜZERLERİNDE

Mauro Icardi ile China Suárez'in ilişkisi, Wanda Nara ile yaşanan ve "Wandagate" olarak anılan olayların ardından Arjantin'de en çok konuşulan magazin başlıklarından biri olmaya devam ediyor. Çiftin paylaşımları ve özel hayatlarına ilişkin gelişmeler Arjantin basını tarafından yakından takip ediliyor. 

Mauro Icardi, Arjantin, Magazin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Icardi gece boyu yalvardı, barıştı! Son paylaşımı gündem yarattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Icardi gece boyu yalvardı, barıştı! Son paylaşımı gündem yarattı - Son Dakika
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