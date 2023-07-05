Carlo Ancelotti, 2024 Copa Amerika'dan itibaren Brezilya Milli Takımı'nı çalıştıracak - Son Dakika
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Carlo Ancelotti, 2024 Copa Amerika'dan itibaren Brezilya Milli Takımı'nı çalıştıracak

05.07.2023 10:51

Real Madrid'in teknik direktörlüğünü yapan İtalyan hoca Carlo Ancelotti, 2024 Copa Amerika'dan itibaren Brezilya Milli Takımı'nı çalıştıracak. Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı Ednaldo Rodrigues, Fluminense'nin teknik direktörü Fernando Diniz'in bir yıllığına geçici olarak milli takımı çalıştıracağını açıklarken, Ancelotti'nin de gelecek yıldan itibaren Brezilya'nın başına geçeceğini doğruladı. 64 yaşındaki Ancelotti'nin İspanyol ekibi Real Madrid ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Copa America ise 20 Haziran 2024'te başlayacak. Kulüp kariyeri başarılarla dolu İtalyan teknik adamın milli takım düzeyindeki ilk görevi olacak. Brezilya, 2026 Dünya Kupası elemelerindeki ilk maçında, eylül ayında Bolivya ile karşılaşacak.

Real Madrid'in teknik direktörlüğünü yapan İtalyan hoca Carlo Ancelotti, 2024 Copa Amerika'dan itibaren Brezilya Milli Takımı'nı çalıştıracak

GEÇİCİ HOCA FERNANDO DINIZ

Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı Ednaldo Rodrigues, Fluminense'nin teknik direktörü Fernando Diniz'in bir yıllığına geçici olarak milli takımı çalıştıracağını açıklarken, Ancelotti'nin de gelecek yıldan itibaren Brezilya'nın başına geçeceğini doğruladı.

ANCELOTTI, 2024'TE GÖREVE BAŞLAYACAK

64 yaşındaki Ancelotti'nin İspanyol ekibi Real Madrid ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Copa America ise 20 Haziran 2024'te başlayacak. Kulüp kariyeri başarılarla dolu İtalyan teknik adamın milli takım düzeyindeki ilk görevi olacak. Brezilya, 2026 Dünya Kupası elemelerindeki ilk maçında, eylül ayında Bolivya ile karşılaşacak.

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Brezilya Milli Takımı, Carlo Ancelotti, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Carlo Ancelotti, 2024 Copa Amerika'dan itibaren Brezilya Milli Takımı'nı çalıştıracak - Son Dakika


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