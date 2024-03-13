Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 17 Mart Pazar günü sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un oyuncusu Casper Hojer, Galatasaray maçını unutturmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.
Danimarkalı oyuncu Hojer, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, ligde son hafta Galatasaray'a karşı hiç beklemedikleri 6-2'lik farklı mağlubiyet aldıklarını hatırlattı.
Takım açısından çok zor bir maçı geride bıraktıklarına değinen Hojer, "Belki güzel bir gol attım ama aynı zamanda karşılaşmada penaltı yaptırdım. Çok zor bir karşılaşma oldu takım için. Kötü bir mağlubiyet oldu. Bunu unutturmak lazım ve mümkünse o maçtan dersler çıkarmamız gerekiyor. Galatasaray maçını unutturmak için elimizden geleni yapacağız." dedi.
Takımın iyi oyunculardan kurulu olduğuna işaret eden deneyimli sol bek, "İç sahada gücümüzü tekrardan gösterip, Gaziantep maçında çıkışımızı devam ettirmek zorundayız. Bizi zor bir karşılaşmanın beklediğini biliyoruz. Beşiktaş ile oynadıkları maçı izledik. Sahada çok iyi bir takım vardı. Biz de evimizde olmanın avantajını kullanarak iyi bir sonuç elde etmek istiyoruz." diye konuştu.
Hojer, zorlu karşılaşma öncesinde yeşil-mavili taraftarlara takıma destek çıkmaları çağrısında da bulundu.
Son Dakika › Spor › Casper Hojer: Galatasaray maçını unutturmak için elimizden geleni yapacağız - Son Dakika
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında evinde oynayacağı Altay müsabakasının hazırlıklarına antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Tuncay Şanlı yönetimindeki antrenman, dinamik ısınma, istasyon çalışması, taktik ve şut çalışmalarıyla gerçekleştirildi.
Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, Union SG maçı hakkında yaptığı açıklamada, ilk karşılaşmayı 3-0 kazandıkları için rehavete kapılmak istemediklerini söyleyerek, 'Yarın aynı iştahla, plana sadık kalarak, sahaya çıkıp turu geçmek istiyoruz' dedi.
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Trendyol Süper Lig'de karşılaşacakları RAMS Başakşehir maçı öncesi yaptığı açıklamada, 'Önümüzde 27 puanın olduğu ve en büyük desteği de taraftarımızın vereceği bir süreç var. Onlara inşallah 27 puanın hepsine talip olduğumuzu gösterecek oyunu, performansı, isteği sergileyeceğimize inanıyorum' dedi.
Galatasaray, gelecek sezon kadrosunu güçlendirmek için RB Leipzig altyapısında yetişen 17 yaşındaki sağ bek Vincent Bayındır'ı transfer etti.
UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşında Fenerbahçe, Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımıyla karşılaşacak. Teknik direktör İsmail Kartal, ilk maçtaki galibiyetin rehavet yaratmayacağını belirtti. Fenerbahçe'nin kaptanlarından Mert Hakan Yandaş da turu geçmek istediklerini vurguladı.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray'ın da kabul etmesi halinde 7 Nisan'da oynanacak Süper Kupa finalinin tarihinin değiştirilmesinin doğru olacağını düşündüklerini söyledi. Koç ayrıca FETÖ ile mücadelede Galatasaray'ı er meydanına çıkmaya çağırdı ve Türk futbolunda yaşanan manipülasyonlara dikkat çekti.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sportif müsabakaların yanı sıra saha dışı etkenlerle mücadele ettiklerini belirterek, "Galatasaray Kulübü'nde kazanmak için her şeyin mubah olduğu kültür haline gelmiştir.
Bursaspor, TFF 2. Lig'in 31. haftasında deplasmanda konuk olacağı Kırşehir FSK maçı hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. İdmanda futbolcular, ısınma koşuları, pas pres oyunları ve sınırlandırılmış alan çalışmalarıyla çalıştı. Bursaspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Sizin düşünceleriniz neler ?