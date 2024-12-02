Çaycuma Spor\'un Hedefi BAL Ligi

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Zonguldak Deplasmanlı Süper Amatör Lig takımlarından olan Çaycuma Spor Kulübü Başkanı Şenan Kerçin ve yönetim kurulu üyeleri ilçede görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcileriyle kahvaltıda bir araya geldi. Başkan Kerçin, 2024-2025 futbol sezonundan şampiyonluk yolunda hedeflerinin BAL Ligi olduğunu ifade etti.

Çaycuma Spor Kulübü Başkanı Şenan Kerçin, takıma ait olan Sosyal Tesislerinde gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltıya; Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Verimbaş, Yusuf Tekin ve Teknik Hoca Suat Kerçin de katıldı.

Kahvaltı sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Kerçin, hem kulübün sürecini hem de 2024-2025 futbol sezonunu değerlendirdi. Kendisinden önceki yönetimin Çaycuma Spor Kulübünü neredeyse kapanma noktalarını anlatan Başkan Kerçin, kendisinin kulübün başına getirilmesinin bir tesadüf olduğunu dile getirdi. Ailesiyle birlikte İstanbul'da müzik şirketi ile iki şirketinin de olduğunu belirten Kerçin, müziğin yanında sporla da ilgilendiğini kaydetti.

Başkan Kerçin, "Kulübü İstanbul'dan son ana kadar takip ettim. Benim İstanbul'da 3 şirketim var. 100'e yakın insan çalıştırıyorum. Aynı zamanda da Maske Orkestrası adı altında müzik piyasasında yer alıyoruz. Kendim Çaycumalıyım. Köyüm Güzelyaka köyü. Spor aktiviteleri de yapıyoruz. Kendim Goldwing adı altında motosiklet kulübündeyiz. Futbolu da takip ediyorum. Kendim Beşiktaşlıyım. Daha önce hatırlarsanız bir önceki dönem Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Fikret Orman'ı Çaycuma'ya getiren benim. Bir okul açılışına Başkan Orman'ı getirmiştik" dedi.

Çaycumaspor Kulübüne nasıl bir başkan olduğunu da anlatan Başkan Kerçin, kulübün daha önceleri yaşanan kapanma noktalarını da takip ettiğini ve gidişattan da haberdar olduğunu kaydetti. Son kongre gününün yapıldığı gün, Çaycuma'daki evinin önünde ailesiyle birlikte olduğunu kaydeden Kerçin, bir anda ve tesadüf eseri Çaycumaspor Kulübü Başkanlığı'na getirildiğini de belirtti.

Çaycuma Spor Kulübü'ne gelir gelmez yapılan kongreye birlikte kollarını sıvadıklarını ifade eden Kerçin, "Biz arkadaşlarımızla kongre sonrasında hemen apar topar toplandık ve kulübün her şeyini ortaya çıkarmak için çalıştık. Bu kulüpte herkesin bir emeği var. Yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte yürümeye devam ediyoruz. Kulüpte nereye ne harcandıysa kalem kalem tutuyoruz. Bu kulüpten para bile çalınmaz, çünkü ortada çalınacak bir şey yok. Denetleme kurulundaki arkadaşlarımız her şeyi yakından takip ediyor" şeklinde konuştu.

Son olarak Süper Amatör Lig'de 2024-2025 sezonunda yeniden top başı yaptıklarını kaydeden Başkan Kerçin, hedeflerinin Bölgesel Amatör Lig (BAL) olduklarını ve bunu da hedeflediklerini ifade etti. Kerçin; "Bu sezon hedefimiz BAL ligi, ligde yer aldığımız sürece tüm takımlarımızla kardeş gibiyiz. Her takımın bir hedefi var. Bizimde hedefimiz belli. Bu olacak ve ben ile yönetim kurulu arkadaşlarımızla, futbolcularımızla bunu başaracağız" dedi.

Çaycuma Spor Kulübü Başkanı Şenan Kerçin takımın logosuna da değinerek, yaşanan logo tartışmalarına son verdiklerini, kulübün 1970 yıllarında kullanılan logonun aynısını yaptıklarını ve logoyu da tescil ettirmek için de çalışmalarına başlayacaklarını kaydetti. - ZONGULDAK