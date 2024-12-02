Çaycuma Spor'un Hedefi BAL Ligi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Çaycuma Spor'un Hedefi BAL Ligi

Çaycuma Spor\'un Hedefi BAL Ligi

Çaycuma Spor Kulübü Başkanı Kerçin, 2024-2025 sezonunda BAL Ligi'ni hedeflediklerini açıkladı.

02.12.2024 11:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak Deplasmanlı Süper Amatör Lig takımlarından olan Çaycuma Spor Kulübü Başkanı Şenan Kerçin ve yönetim kurulu üyeleri ilçede görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcileriyle kahvaltıda bir araya geldi. Başkan Kerçin, 2024-2025 futbol sezonundan şampiyonluk yolunda hedeflerinin BAL Ligi olduğunu ifade etti.

Çaycuma Spor Kulübü Başkanı Şenan Kerçin, takıma ait olan Sosyal Tesislerinde gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltıya; Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Verimbaş, Yusuf Tekin ve Teknik Hoca Suat Kerçin de katıldı.

Kahvaltı sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Kerçin, hem kulübün sürecini hem de 2024-2025 futbol sezonunu değerlendirdi. Kendisinden önceki yönetimin Çaycuma Spor Kulübünü neredeyse kapanma noktalarını anlatan Başkan Kerçin, kendisinin kulübün başına getirilmesinin bir tesadüf olduğunu dile getirdi. Ailesiyle birlikte İstanbul'da müzik şirketi ile iki şirketinin de olduğunu belirten Kerçin, müziğin yanında sporla da ilgilendiğini kaydetti.

Başkan Kerçin, "Kulübü İstanbul'dan son ana kadar takip ettim. Benim İstanbul'da 3 şirketim var. 100'e yakın insan çalıştırıyorum. Aynı zamanda da Maske Orkestrası adı altında müzik piyasasında yer alıyoruz. Kendim Çaycumalıyım. Köyüm Güzelyaka köyü. Spor aktiviteleri de yapıyoruz. Kendim Goldwing adı altında motosiklet kulübündeyiz. Futbolu da takip ediyorum. Kendim Beşiktaşlıyım. Daha önce hatırlarsanız bir önceki dönem Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Fikret Orman'ı Çaycuma'ya getiren benim. Bir okul açılışına Başkan Orman'ı getirmiştik" dedi.

Çaycumaspor Kulübüne nasıl bir başkan olduğunu da anlatan Başkan Kerçin, kulübün daha önceleri yaşanan kapanma noktalarını da takip ettiğini ve gidişattan da haberdar olduğunu kaydetti. Son kongre gününün yapıldığı gün, Çaycuma'daki evinin önünde ailesiyle birlikte olduğunu kaydeden Kerçin, bir anda ve tesadüf eseri Çaycumaspor Kulübü Başkanlığı'na getirildiğini de belirtti.

Çaycuma Spor Kulübü'ne gelir gelmez yapılan kongreye birlikte kollarını sıvadıklarını ifade eden Kerçin, "Biz arkadaşlarımızla kongre sonrasında hemen apar topar toplandık ve kulübün her şeyini ortaya çıkarmak için çalıştık. Bu kulüpte herkesin bir emeği var. Yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte yürümeye devam ediyoruz. Kulüpte nereye ne harcandıysa kalem kalem tutuyoruz. Bu kulüpten para bile çalınmaz, çünkü ortada çalınacak bir şey yok. Denetleme kurulundaki arkadaşlarımız her şeyi yakından takip ediyor" şeklinde konuştu.

Son olarak Süper Amatör Lig'de 2024-2025 sezonunda yeniden top başı yaptıklarını kaydeden Başkan Kerçin, hedeflerinin Bölgesel Amatör Lig (BAL) olduklarını ve bunu da hedeflediklerini ifade etti. Kerçin; "Bu sezon hedefimiz BAL ligi, ligde yer aldığımız sürece tüm takımlarımızla kardeş gibiyiz. Her takımın bir hedefi var. Bizimde hedefimiz belli. Bu olacak ve ben ile yönetim kurulu arkadaşlarımızla, futbolcularımızla bunu başaracağız" dedi.

Çaycuma Spor Kulübü Başkanı Şenan Kerçin takımın logosuna da değinerek, yaşanan logo tartışmalarına son verdiklerini, kulübün 1970 yıllarında kullanılan logonun aynısını yaptıklarını ve logoyu da tescil ettirmek için de çalışmalarına başlayacaklarını kaydetti. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

zonguldak, Çaycuma, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çaycuma Spor'un Hedefi BAL Ligi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:53 Suriye muhalefeti: Rejim masaya oturana kadar operasyonu durdurmayacağız Suriye muhalefeti: Rejim masaya oturana kadar operasyonu durdurmayacağız
12:42 Kremlin: Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ı desteklemeye devam edeceğiz Kremlin: Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı desteklemeye devam edeceğiz
12:23 Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak İşte konuşulan rakamlar Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? İşte konuşulan rakamlar
11:32 Esad rejimine ait savaş uçakları, muhaliflerin kontrolündeki İdlib’e bomba yağdırdı Esad rejimine ait savaş uçakları, muhaliflerin kontrolündeki İdlib'e bomba yağdırdı
10:16 4 vekilin yasama dokunulmazlığının kaldırılması istendi 4 vekilin yasama dokunulmazlığının kaldırılması istendi
18:30 Türkiye’de doktorken Almanya’da bambaşka bir iş yapmaya başladı Türkiye'de doktorken Almanya'da bambaşka bir iş yapmaya başladı
18:12 Galatasaray’dan Eyüpspor maçına dakikalar kala bomba açıklama: Skandal bir karar Galatasaray'dan Eyüpspor maçına dakikalar kala bomba açıklama: Skandal bir karar
18:11 Dışişleri Bakanı Fidan, ABD’li Mevkidaşı Blinken ile Görüştü Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li Mevkidaşı Blinken ile Görüştü
18:06 Bakan Şimşek açıkladı: Faizsiz 24 ay taksit imkanı Bakan Şimşek açıkladı: Faizsiz 24 ay taksit imkanı
17:48 Hediye çeki izdihamı: Geceden gelip çadır kurdular Hediye çeki izdihamı: Geceden gelip çadır kurdular
17:43 Beşiktaş’ta Hasan Arat’ın isteğiyle soruşturma başlatıldı Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın isteğiyle soruşturma başlatıldı
17:34 Aniden hayatını kaybeden başhekim kendi kendine kalp masajı yapmaya çalışmış Aniden hayatını kaybeden başhekim kendi kendine kalp masajı yapmaya çalışmış
17:27 Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat’ı Tam Kuşatarak PKKYPG’ye Darbe Vurdu Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat'ı Tam Kuşatarak PKK/YPG'ye Darbe Vurdu
17:25 Trabzonspor’da Ertuğrul Doğan, yeniden başkan seçildi Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan, yeniden başkan seçildi
17:14 Halil Umut Meler, Suudi Arabistan’ı karıştırdı Halil Umut Meler, Suudi Arabistan'ı karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2024 13:20:17. #1.12#
SON DAKİKA: Çaycuma Spor'un Hedefi BAL Ligi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.