Çaycumaspor'un kalecisi Demirdelen'in maçta yaşadığı kazada kafatası çatladı...O anlar amatör kamerada - Son Dakika
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Çaycumaspor'un kalecisi Demirdelen'in maçta yaşadığı kazada kafatası çatladı...O anlar amatör kamerada

28.11.2022 06:40

Çaycumaspor'un kalecisi Demirdelen'in maçta yaşadığı kazada kafatası çatladı.

Çaycuma spor'un kalecisi Demirdelen'in maçta yaşadığı kazada kafatası çatladı...O anlar amatör kamerada

ZONGULDAK - Çaycumaspor'un kalecisi Aykut Demirdelen, Akınspor maçında yaşanan kazadan dolayı yere yığılarak hastanelik oldu. Hayati tehlikesi devam eden kalecinin kafasına aldığı darbe ve sonrası yere yığılma anı amatör kameralara yansıdı.

Aytunç Topaloğlu sezonu Zonguldak Deplasmanlı Süper Amatör Lig mücadelesi olan Akınspor-Çaycumaspor maçının 50.dakikasında oyuncuyla yaşadığı kafa hareketiyle sakatlanan Çaycumaspor'un kalecisi Aykut Demirdelen'in kafa tasında iki çatlak oluştuğu buna bağlı olarak iç kanama geçirdiği belirtildi. Çaycumaspor taraftarları yaşanan olay sonrası destek amaçlı Ereğli'ye giderek hastane önünde takımın yanında oldu.

Çaycumaspor Kulübü Başkanı Enes Eser, kaleci Demirdele'nin sağlık durumu ile ilgili şunları söyledi, " Kardeşimiz bugün talihsiz bir sakatlık geçirdi. İki oyuncunun kafa çarpışması sonucu istemediğimiz bir durumla karşılaştık, arka kafadan iyi bir darbe aldı travma geçirmesi böyle oldu. Sanırım o darbeyi alınca bilinci kaybolunca olduğu yere düştü ve kafatasında çatlaklar meydana geldi. İlk müdahalenin orada Dr. Eylem Ertuğrul'un tarafından olması ambulansla hastaneye naklinden yoğun bakıma alınmasına kadar yanında olduğu olması çok iyi oldu ambulansla Echomar Hastanesi'ne getirildi. Beyin Cerrahı Selami hocamız çok yakından ilgilendi. Tomografi de kafatasında çatlaklar olduğu iç kanama ve dış kanama meydana geldiği görüldü. 2 saat sonra tekrar bir tomografi çekilecek. Doktorumuz Selami Bey ameliyatlık bir durum olmadığını kanamanın durduğunu devam etmediğini söyledi fakat süreci takip etmemiz gerektiğini de söyledi. Doktorumuza göre beyindeki kanamanın azaldığı artmadığı buna binaen ödemin azaldığını ve bizim açımızdan bunun çok iyi olduğu ifade etti. Yarın sabaha kadar kontrol amaçlı uyutup tedavisine devam edilecek. Şu an Aykut'un durumu iyi gidiyor Dualarınızı eksik etmeyin lütfen. Ereğli halkına, Zonguldak halkına çok teşekkür ediyorum. Müthiş bir dayanışma örneği gösterdiler. Sayın Ereğli Kaymakamımıza, milletvekillerimizden, emniyetimizden, kulüp başkanlarımızdan Allah razı olsun. Her biri tek tek arayıp bir isteğiniz arzunuz var mı diye sordular, destek oldular. Sporun dostluk, kardeşlik olduğunu bir kez daha gördük. Ne kadar birlik beraberlik içerisinde olduğumuzu bir kez daha gördük. Herkese teşekkürlerimi şükranlarımız sunuyorum. Çaycuma adına, Çaycuma spor adına, bir spor sever olarak hepsinden Allah razı olsun. İnşallah sağlıklı günlerde hep beraber yine beraber olacağız" diyerek takımıyla bekleyişe devam etti.

Kaynak: İHA
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Zonguldak, Ereğli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çaycumaspor'un kalecisi Demirdelen'in maçta yaşadığı kazada kafatası çatladı...O anlar amatör kamerada - Son Dakika

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