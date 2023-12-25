Çaykur Rizespor: 2-2

STAT: Recep Tayyip Erdoğan

HAKEMLER: Turgut Doman, Volkan Narinç, Ali Tuna

KASIMPAŞA: Gianniotis - Winck, Omeruo, Sadık Çiftpınar (Dk. 40 Ngoy), Yasin Özcan, Gökhan Gül, Aytaç Kara, Fall, Hajradinovic, Ben Ouanes, da Costa (Dk. 86 Gomis)

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan - Muhammet Şahin, Alikulov (Dk. 36 Sinan Osmanoğlu) (Dk. 63 Seyfettin Anıl Yaşar), Emirhan Topçu, Hojer, Varesanovic (Dk. 81 Minchev), Shelvey, Benhur Keser (Dk. 46 Mithat Pala), Olawoyin, Zeqiri (Dk. 81 Gustavo), Gaich

GOLLER: Dk. 30 Hajradinovic, Dk. 60 da Costa (Kasımpaşa) - Dk. 45+2, Dk. 73 Gaich (Çaykur Rizespor)

SARI KART: Hojer (Çaykur Rizespor)

Süper Lig'in 18'inci haftasında Kasımpaşa sahasında Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı. Kasımpaşa'nın gollerini 30'uncu dakikada Hajradinovic ile 60'ıncı dakikada da Costa kaydetti. Çaykur Rizespor'un golleri ise 45+2 ve 73'üncü dakikada Gaich'den geldi. Öte yandan karşılaşmanın 17'nci dakikasında Kasımpaşa'da Aytaç Kara penaltıdan yararlanamadı. Bu sonucun ardından Kasımpaşa puanını 23'e çıkarırken, Çaykur Rizespor ise 26 puana ulaştı.

13'üncü dakikada Kasımpaşa'da sol kanatta topla buluşan Yasin Özcan, ceza sahası yayındaki Hajradinovic'e pasını aktardı. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda top ceza sahası içerisinde Emirhan Topçu'nun eline çarptı. Karşılaşmanın hakemi Turgut Doman, bir süre oyunu durdurdu ve VAR ile konuştu. VAR'dan gelen uyarı sonrası izlemeye giden Turgut Doman, pozisyonu penaltı olarak değerlendirdi.

17'nci dakikada Kasımpaşa'nın kazandığı penaltıda topun başına geçen Aytaç Kara, penaltıdan yararlanamadı.

30'uncu dakikada Kasımpaşa'nın golü geldi. Savunmada Omeruo'nun ceza sahası içerisine yükselttiği topu da Costa kafayla Hajradinovic'e indirdi. Bu oyuncunun ceza yayından bekletmeden vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

33'üncü dakikada Çaykur Rizespor'da sol kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Hojer, ceza sahası içerisine ortasını açtı. Topa iyi yükselen Emirhan Topçu'nun kafa vuruşunda top üst direkten dışarıya çıktı.

45+2'nci dakikada Çaykur Rizespor beraberliği yakaladı. Orta alanda topla buluşan Zeqiri'nin içeri çevirdiği topa ceza sahası içerisindeki Sinan Osmanoğlu tek dokunuşla Gaich'in önüne bıraktı. Önüne gelen topa gelişine vuran Gaich'in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle bitti.

54'üncü dakikada Kasımpaşa etkili geldi. Orta alanda topla buluşan Aytaç Kara, topla hareketlenerek ceza sahası dışı sağ çaprazındaki da Costa'ya pasını aktardı. Bu oyuncunun topu kontrol ettikten sonra direkt kaleye şutunda topu kaleci Gökhan Akkan kurtardı.

57'nci dakikada sol kanatta topla buluşan Hojer, ceza sahası dışındaki Zeqiri'yi gördü. Bu oyuncunun kontrolü sonrası vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Gianniotis kurtardı.

60'ıncı dakikada Kasımpaşa karşılaşmada tekrar öne geçti. Çaykur Rizespor'da orta sahanın gerisindeki Mithat Pala'nın hatalı pasının ardından sağ kanatta topla buluşan Fall, ceza sahası dışındaki Hajradinovic'i gördü. Hajradinovic, ayağına gelen topu bekletmeden da Costa'ya aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası içerisinden gelişine şutunda top filelerle buluştu: 2-1.

73'üncü dakikada Rizespor tekrar beraberlik golünü attı. Hızlı hücumda orta alanda topla buluşan Olawoyin, savunma arkasına sarkan Zeqiri'yi gördü. Ceza sahası içerisi sağ çaprazında topla buluşan Zeqiri, pasını arka direğe koşan Gaich'e aktardı. Bu oyuncunun tek vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-2.

Karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı.