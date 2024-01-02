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Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda futbolcular kondisyon ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Sakatlıktan kurtulan Attilla Mocsi de antrenmanda yer aldı. Rize temsilcisi, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü
02.01.2024 - 15:13,
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Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 6 Ocak Cumartesi günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda futbolcular, koşunun ardından kondisyon ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi.

Antrenman, dar alanda çift kale maçla tamamlandı.

Sakatlıktan kurtulan Attilla Mocsi de antrenmanda yer aldı.

Rize temsilcisi, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA
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