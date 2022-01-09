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Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçının ardından - Hamza Hamzaoğlu - Son Dakika

Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçının ardından - Hamza Hamzaoğlu

09.01.2022 21:55

Spor Toto Süper Lig'de 20. haftasında, Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Oynadığımız oyunun karşılığı bir puan, iyi ama iç sahada bir puana sevinemeyiz.

Spor Toto Süper Lig'de 20. haftasında, Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Oynadığımız oyunun karşılığı bir puan, iyi ama iç sahada bir puana sevinemeyiz. Oyun beni tatmin etmedi. İnşallah düzelteceğiz." dedi.

Hamzaoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, hafta boyunca Beşiktaş'ın yorgun ve eksik olduğu konuşulduğunu, bunun etkisinde kalındığını söyledi.

Rize'ye gelen takımın Beşiktaş olduğuna vurgu yapan Hamzaoğlu, "Formayı giymeyi hak eden oyuncular. Emirhan dışında uzun süredir Beşiktaş ile mücadele eden oyuncular. Emirhan'ı tebrik ediyorum. Çok iyi bir oyun oynadı." diye konuştu.

Oyuna kötü ve tutuk başladıklarına değinen Hamzaoğlu, şöyle devam etti:

"Pas yapmakta başarısızdık. İlk yarıda kötü oyun ile içeri girdik. İkinci yarı kıpırdandık ama iyi oynamadık. Bizim takımın bir özelliği pes etmiyoruz, mücadele ediyoruz. Gücümüz dahilinde mücadele ettiğimiz bir oyun oynadık. İki duran toptan iki gol bulduk. Oyuncularımı mücadeleden dolayı tebrik ediyorum ama kendimi tebrik edemiyorum. Bu oyunu oynatan benim. Oynadığımız oyunun karşılığı bir puan, iyi ama iç sahada bir puana sevinemeyiz. Oyun beni tatmin etmedi. İnşallah düzelteceğiz. Hedefe ulaşma noktasında endişemiz yok ama daha iyi futbol oynamak zorundayız."

Penaltı pozisyonuna ilk başta itiraz ettiğine vurgu yapan Hamzaoğlu, "Bainao'nun eli yakındı. Başka takımlara verilmeyip bize verilince bunlara isyan ediyorum. Verilecekse herkese verilmeli. Pozisyon penaltı verilebilir. Alper Ulusoy'a 'Neden verdi?' diyemem. Sonradan gösterilen kartlar oyunu gerginleştirdi. Maçları hakemlere bağlamıyorum. Hakemlere rakibe etki edemeyiz. Kendi yaptıklarımıza yapamadıklarımıza odaklanmak zorundayız. Bu daha doğru bir davranış." şeklinde konuştu.

Transferlerin devam ettiğini kaydeden Hamzaoğlu, Yusuf Sarı transferi için Trabzonspor'a teşekkür etti.

Hamzaoğlu, Beşiktaş'tan Adem Lahiç'in isminin gündemde olduğunu ifade etti.

Beşiktaş cephesi

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta, sınırlı sayıda oyuncularla maçın başından sonuna oyuna hükmettiklerini kaydetti.

Okta, çok iyi bir maç oynadıklarına değinerek, "Maçın büyük bir bölümünde topa hakim olan pozisyon bulan bizdik. Çok güzel goller attık. Girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. İki duran toptan gol yedik. Bireysel hataları engellesek maçı kazanmamız kolay olacaktı. Futbolun kaderi bu. Bulduğunuz pozisyonları değerlendiremezseniz gol yiyorsunuz. İzleyenlere keyifli bir maç izlettik. Sınırlı sayıda oyuncularla güzel maç çıkardık. Çaykur Rizespor'u da tebrik ediyoruz. İyi bir maç oynadılar." ifadelerini kullandı.

Alt yapıdan 9 oyuncunun kadroda olduğunun hatırlatılması üzerine Okta, "Yıllardır arzuladığımız şey alt yapıdan oyuncu. Beşiktaş'ın öz kaynağından ilk onbirinde dokuz alt yapı oyuncusu olmasını isteriz. İlk vitrine çıkan kupa maçında ve bugün Emirhan'dı. Rıdvan, Ersin alt yapıdan çıkan oyuncular ve diğerleri var. Alt yapıdan yeni oyuncular geliyor. Spor kamuoyu ile önümüzdeki günlerde paylaşma fırsatı bulacağız." dedi.

Hakem yönetimi ile ilgili konuşmak istemediğini belirten Okta, "Son anda çıkan gerginlik anlık bir olaydı. Faul oldu ama Montero gereksiz bir müdahalede bulundu. Böyle bir olay olsun istemezdik. Futbol centilmence başlasın bitsin istiyoruz." diye konuştu.

Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçının ardından - Hamza Hamzaoğlu
Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçının ardından - Hamza Hamzaoğlu
Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçının ardından - Hamza Hamzaoğlu
Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçının ardından - Hamza Hamzaoğlu

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Spor Toto Süper Lig, Beşiktaş, Rizespor, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçının ardından - Hamza Hamzaoğlu - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçının ardından - Hamza Hamzaoğlu - Son Dakika
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