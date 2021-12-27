Üye Girişi
Çaykur Rizespor da Mutlucan Zavotçu dönemi - Son Dakika

Çaykur Rizespor da Mutlucan Zavotçu dönemi

27.12.2021 19:58
Çaykur Rizespor da Mutlucan Zavotçu dönemi

Çaykur Rizespor Kadın Futbol takımında İlknur Aktaş'ın bırakmasıyla boşalan Teknik Direktörlük kadrosuna Mutlucan Zavotçu getirildi.

Çaykur Rizespor Kadın Futbol takımında İlknur Aktaş'ın bırakmasıyla boşalan Teknik Direktörlük kadrosuna Mutlucan Zavotçu getirildi.

Turkcell Kadınlar Süper Ligi'ne kötü bir başlangıç yapan Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör İlknur Aktaş ile yollar ayrılmıştı. Aktaş ile yolların ayrılmasının ardından ise Teknik Direktörlük görevine Mutlucan Zavotçu getirildi.

'Başından beri istediğimiz bir hoca'

Mehmet Cengiz Spor Tesislerinde düzenlen imza töreni öncesinde konuşan Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Tahir Kıran "Böyle bir karar aldık, hayırlı uğurlu olsun. Zaten bizim başından beri istediğimiz bir hocaydı fakat kendisi başka bir takımdaydı o nedenle anlaşamamıştık. Şu an kedisi takımla yollarını ayırınca biz hemen hocamızı kaptık. Zaten geçmişini araştırırsanız doğru bir transfer yaptığımızı anlarsınız. Transfer sezonunda eksik yerlere takviyelerimizi yapacağız. İnşallah iyi yerlere oynayacağız" dedi.

Teknik Direktör Mutlucan Zavotçu ise yaptığı açıklamada "Öncelikle başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Başkanımızın ilgi alakasından dolayı kadın futboluna gösterdiği ilgi alakadan dolayı. Burada bulunduğum için çok mutluyum. Yöneticilerimizin Hüseyin beyin başta olmak üzere kadın futboluna bakış açısı beni etkiliyor. Buraya geldiğim zaman bunu çok net bir şekilde gördüm. Heyecanlıyım ve daha önceki yıllarda yaptığımız başarıları inşallah burada da tekrarlarız. Çaykur Rize Spor kadın futbol takımını da hak ettiği yere taşırız. Hedefim Çaykur Rize Spor kadın futbol takımını kızı gibi sevdiği bir takıma çevirmek. Benim hedefim bu çünkü bu takımda potansiyel var. Çünkü başkanımızın desteği var, yöneticilerimizin desteği var. Sonrasında hedefimiz play-off'a kalmak ondan sonra şampiyonluğu kovalamayı düşünüyoruz ama tabii zaman ihtiyacımız var biraz ayağımızı sağlam basmamız gerek. Bu takım şampiyonluğu da şampiyonlar ligini de hakkediyor. İnşallah en yakın zamanda bunu gerçekleştiririz" ifadelerini kullandı. - RİZE

Çaykur Rizespor da Mutlucan Zavotçu dönemi
Çaykur Rizespor da Mutlucan Zavotçu dönemi

YORUMLAR
500

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Rizespor, Futbol, Rize, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor da Mutlucan Zavotçu dönemi - Son Dakika Spor


BDDK, aralarında bazı eski Merkez Bankası başkanlarının da olduğu 26 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu BDDK, aralarında bazı eski Merkez Bankası başkanlarının da olduğu 26 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu         
19:50
Evlerinde 37 yıldır kapalı duran odadaki çantayı açan kız kardeşler, çığlık çığlığa sevinmeye başladı Evlerinde 37 yıldır kapalı duran odadaki çantayı açan kız kardeşler, çığlık çığlığa sevinmeye başladı         
17:24
Tuvaletleri tıkanan aile, borudan çıkan prezervatifleri görünce kızlarının ve oğullarının odasına koştu Tuvaletleri tıkanan aile, borudan çıkan prezervatifleri görünce kızlarının ve oğullarının odasına koştu         
16:11
Görenler çok şaşırdı: Amatör balıkçılar oltayla 22 kiloluk dev sazan balığı yakaladı Görenler çok şaşırdı: Amatör balıkçılar oltayla 22 kiloluk dev sazan balığı yakaladı         
15:36
Son Dakika! BDDK'dan çok sayıda isim hakkında suç duyurusu: Bankanın itibarını zedeleyen asılsız haberler yayıldı Son Dakika! BDDK'dan çok sayıda isim hakkında suç duyurusu: Bankanın itibarını zedeleyen asılsız haberler yayıldı         
14:55
"Utanmadan mektup yazıyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İmamoğlu'ndan ''Öcalan'lı'' yanıt "Utanmadan mektup yazıyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İmamoğlu'ndan ''Öcalan'lı'' yanıt         
14:17
Cani koca, 3 çocuğunun evde olduğu sırada eşini tabancayla vurup, intihara kalkıştı Cani koca, 3 çocuğunun evde olduğu sırada eşini tabancayla vurup, intihara kalkıştı         
11:57
Zabıta amirinin market yetkilisine söylediği sözler denetime damga vurdu Zabıta amirinin market yetkilisine söylediği sözler denetime damga vurdu         
10:53
Öğrencisini döven öğretmen hakkında bir iddia daha: Öğrencilere ayaklarını koklatıyordu Öğrencisini döven öğretmen hakkında bir iddia daha: Öğrencilere ayaklarını koklatıyordu         
10:38
Uğruna Berdan Mardini'yi aldatmıştı! Gökhan Göz'ün pabucunu da dama attı Uğruna Berdan Mardini'yi aldatmıştı! Gökhan Göz'ün pabucunu da dama attı         
10:00
MetroPOLL 'den yılın son anketi yayınlandı! İmamoğlu ve Yavaş öne çıktı MetroPOLL 'den yılın son anketi yayınlandı! İmamoğlu ve Yavaş öne çıktı         
09:56
Kraliçe Elizabeth'i öldürmek isteyen suikastçının videosu ortaya çıktı Kraliçe Elizabeth'i öldürmek isteyen suikastçının videosu ortaya çıktı         
09:30
Camdaki Kız'ın yeni bölümünün 2. fragmanı yayınlandı! Nalan, kocasıyla yasak aşkının videosunu izliyor Camdaki Kız'ın yeni bölümünün 2. fragmanı yayınlandı! Nalan, kocasıyla yasak aşkının videosunu izliyor         
09:28
Vatandaşa üstü kapalı destek: Gaz faturasının yüzde 80'ini, elektriğin yüzde 50'sini devlet ödüyor Vatandaşa üstü kapalı destek: Gaz faturasının yüzde 80'ini, elektriğin yüzde 50'sini devlet ödüyor         
09:18
4 hafta önce yaşanmıştı! TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na neden randevu vermediğini bugün açıkladı! 4 hafta önce yaşanmıştı! TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na neden randevu vermediğini bugün açıkladı!         
08:17
Futbolda eşine az rastlanır olay! Ankara derbisinde kart gören kişilerin görevi herkesi hayrete düşürdü Futbolda eşine az rastlanır olay! Ankara derbisinde kart gören kişilerin görevi herkesi hayrete düşürdü         
07:58
Ayşegül öğretmenin acı sonu: Tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü Ayşegül öğretmenin acı sonu: Tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü         
07:57

Son Dakika Haberleri
19:30 Göklere çıkarılan Önder Karaveli'den çarpıcı itiraf
19:30 7 yaşındaki kız çocuğu açık pencereden aşağıya düşerek yaşamını yitirdi
19:20 Meral Akşener ilk kez böyle konuştu: 6 partili bir ittifak olacağız
19:05 Beşiktaş'ın Konyaspor karşısındaki ilk 11'i belli oldu
18:51 Son Dakika: Galatasaray, Mostafa Mohamed için 2025 yılına kadar sözleşme yaptı
18:50 İBB'ye başlatılan terör teftişiyle ilgili yeni gelişme yaşandı
17:41 Son Dakika: Çevre Bakanlığı, 81 ilin valilik ve belediyelerine sahipsiz hayvanlarla ilgili genelge gönderdi
17:28 Semih Terzi'nin aranan eşi Nazire Terzi yakalandı
17:24 Evlerinde 37 yıldır kapalı duran odadaki çantayı açan kız kardeşler, çığlık çığlığa sevinmeye başladı
17:22 Son Dakika: Ali Koç Trabzonspor'a seslendi: Allah'ınızı severseniz vazgeçin, sıkıntıya girersiniz
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2021 20:04:25. #1.13#
SON DAKİKA: Çaykur Rizespor da Mutlucan Zavotçu dönemi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement