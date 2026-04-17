Çaykur Rizespor'dan Fenerbahçe ile 2-2 Beraberlik

ÇAYKUR Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Hedefleri olan bir camiayız. Çaykur Rizespor büyük bir camia. Bizim farklı hedeflerimiz var. Son haftalar iyi oyunlar oynuyoruz. Alınan 1 puan değerli" dedi.

Süper Lig'in 30'uncu haftasında Çaykur Rizespor son anlarda bulduğu golle deplasmanda Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarında hayatını kaybedenleri anarak konuşmasına başlayan Recep Uçar, "Baştan sonra heyecan fırtınası şeklinde geçen bir maç. Geçen haftaki skorlar Fenerbahçe'nin enerjisini, motivasyonunu arttırmıştı. Bunu maça gelirken insanlar bize hissettirdi. Baskılı bir oyuna karşı oynayacağımızın farkındaydık. Bugünkü oyun sonrasında buradan puan almadan dönsek emeğimize yazık olurdu. Maçtan önce Fenerbahçe'nin oyununu değil, kendi planladığımız oyunu oynamaya geldiğimizi söyledim. Samet'in atıldığı bölüme kadar ki bölüm planladığımız oyundu. Bu ortamda bunu oynamak kolay değil. Büyük takımlar bazen bunu yapamıyor" diye konuştu.

'ALINAN 1 PUAN DEĞERLİ'

1 puan almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Uçar, "İlk yarı Sowe ve Laçi ile 2 net şutumuz var. İlk yarı yüzde 100 pozisyona girilmeyen bir yarı. İkinci yarı golle başladık. Samet atılına kadar bizim kontrol ettiğimiz bir oyun vardı. Çok sarı kartlı oyuncumuz vardı. 2 tanesini çıkartmaya çalışırken, Samet atıldı. Bir de stoper alana kadar penaltı oldu. 1-1 döndü. Biz o sırada oyun değişikliğine gittik. Daha sonra 80'lerde koruyamadık. Sonraki bölümde de çekilmedik. Puan almak için oynadık. Son dakikada da bulduğumuz golle 1 puan almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hedefleri olan bir camiayız. Çaykur Rizespor büyük bir camia. Bizim farklı hedeflerimiz var. Son haftalar iyi oyunlar oynuyoruz. Alınan 1 puan değerli. Her takıma eşit mesafedeyiz. Her takıma saygılıyız. Üzgün bir camia var. Saygı duyuyoruz. Oyuncularımdan olabildiğince içeri girmelerini istedim. Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum. Hak edenin kazandığı bir yarış olsun" şeklinde konuştu.

'BASKININ DA ETKİSİYLE BİZE ÇIKAN KARTLARIN SAYISININ FAZLA OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM'

Karşılaşmanın ardından pozisyonları izleyemediğini ve bunun için net yorumlar yapamayacağını söyleyen Recep Uçar, "İki takımda çok istedi. Hakemler adına da kolay maçlar değil. Stres, baskı çok fazla. Pozisyonları izleyemedim. Kartlardaki denge bizim aleyhimizeydi. Görebildiğim, hissettiğim kart bazında baskının da etkisiyle bize çıkan kartların sayısının fazla olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.