Çaykur Rizespor Evinde Göztepe\'ye 3-0 Yenildi

SÜPER Lig'in ilk haftasında Çaykur Rizepor evinde Göztepe'ye 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut ile Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov mücadeleyi değerlendirdi.

İlk yarının büyük bölümünde istediklerini yaptıklarını ancak yedikleri golün ardından maç içinde kötü bir periyodun kendileri için başladığını belirten Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, "İyi bir sonuçla ayrılmak istiyorduk. Göztepe'nin önde baskısı yapabileceğini ve direkt toplarla pozisyon arayabileceğimizi analizlerimizde öngörmüştük. Maçın başlangıcına ve ilk yarının büyük bölümüne baktığınızda, sahada istediklerimizi yaptık. Bunları pozisyon olarak da destekledik. İlk yarı içeriye 2 farkla girebilirdik. İkinci yarı ise iki takım adına dengeli başladı ancak 52'nci dakikada yediğimiz geçiş golünden sonra maçın bizim adımıza kötü bir periyodu başladı. Rakip, son dakikalar içerisinde iki gol daha bulmuş gibi görünse de biz o aradaki periyotta gerekli reaksiyonu gösteremedik. Baskı kuramadık, Zeqiri'nin pozisyonu dışında etkili olamadık" diye konuştu.

'MAALESEF KÖTÜ BİR MAĞLUBİYET'

Oyuncularından beklediği reaksiyonu alamadığını söyleyen Palut, "Maçı 1-0 götürürken şansımızı sürdürmemiz gerekirken, ikinci golü kötü bir şekilde yedik ve puan alma ihtimalimiz kalmadı. Genel olarak 3-0'lık mağlubiyetten memnun değilim. Elbette memnun olduğum bölümler var; bunları daha uzun periyotlara yaymamız gerekiyor. İkinci yarıdaki düşüşün sebeplerini biliyorum. Beklediğim bir durumdu. Planımız, ilerleyen dakikalarda yüksek enerjili oyuncuları oyuna sokmaktı. Ancak bu oyuncular bizi yenik durumdayken bizi galibiyete taşıyacak tipte değildi. Bu yüzden sahadaki tecrübeli oyuncularımızdan, yorgun olmalarına rağmen reaksiyon bekledik ama olmadı. Bunun sebeplerini biliyorum bunlar bahaneden öteye gitmez. Maalesef kötü bir galibiyet rakibimizi tebrik ediyorum. Taraftarlarımız üzüldü, biz de üzgünüz" ifadelerini kullandı.

GÖZTEPE TEKNİK DİREKTÖRÜ STOİLOV: ÇOK ÖNEMLİ BİR GALİBİYET

Önemli bir galibiyet aldıklarını ifade eden Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, "Öncelikle bizim adımıza gerçekten çok önemli bir galibiyet, özellikle ilk maç, zor bir deplasmanda, Rizespor gibi iyi bir takıma karşı aldığımız bir galibiyet. Bundan dolayı çok mutluyuz. Maçın ilk 15 dakikasına iyi başlamadık, fakat daha sonra istediğimiz, arzuladığımız ritmi ve dinamizmine kavuşmaya başladık. İlk maçın ikinci yarısında istediğimiz fırsatları daha fazla bulmaya başladık ve onları değerlendirdik. Ama ben şu anda istediğimiz seviyede, iyiyiz demekten çok uzaktayım. Çünkü özellikle fiziksel anlamda birçok oyuncumuzun çok fazla gelişmesi gerektiğini düşünüyorum. Bugün birçok oyuncumuz benim istediğim fiziksel seviyeden çok daha uzaktaydı. Aynı zamanda birçok genç oyuncumuz var; onların da hızlı bir şekilde ne istediğimizi anlamaları, sistemimize alışmaları ve ilerlemeleri gerekiyor. Bunun için de sürekli, sıkı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Bugün aldığımız bir galibiyet kesinlikle benim gözlerimi yaşadığımız sıkıntılara, gördüğüm problemlere karşı kapatamaz. Bizim sürekli gelişmemiz, sürekli çalışmamız gerekiyor. Göztepe camiasını bugünkü galibiyetten dolayı tebrik ederim. Aynı zamanda oyuncularımızı da tebrik ederim. Ellerinden gelen her şeyi sahada vermeye çalıştıklarını düşünüyorum" diye konuştu.