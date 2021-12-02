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Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

02.12.2021 16:23
Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 5 Aralık Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 5 Aralık Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki antrenmanda, Ziraat Türkiye Kupası'nda dün oynanan Ankaraspor karşılaşmasında ilk 11'de görev alan futbolcular yenilenme çalışması yaptı.

Yeşil-mavililerde diğer oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışmasıyla idmana başladı. Taktik çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Sakatlığı bulunan Mendes, takımdan ayrı çalıştı.

Rize temsilcisi, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

Altyapı oyuncusu beyin kanaması geçirdi

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Çaykur Rizespor 16 Yaş Altı Takımı oyuncusu İmran Gür'ün, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanan maçta rakibiyle girdiği mücadelede kafasına aldığı darbe nedeniyle Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi.

İmran Gür'ün yapılan tetkik ve tahlilleri sonucunda kafa travmasına bağlı beyin kanaması geçirdiğinin belirlendiği, genel durumu iyi olan oyuncunun tedavisine beyin cerrahi servisinde devam edildiği aktarıldı.

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Rizespor, Aralık, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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