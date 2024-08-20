Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçı için hazırlıklara başladı

Spor

Çaykur Rizespor, sahasında oynayacağı Fenerbahçe hazırlıklarına başladı.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor, 25 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te Fenerbahçe'yi konuk edecek. Yeşil-mavili ekip teknik direktör İlhan Palut yönetiminde Mehmet Cengiz Tesisleri'nde hazırlıklarına başladı. Rizespor ekibi idmana düz koşu ile başladı. Ardından pas çalışması ve kondisyon ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi. Antrenmana sakatlığı nedeniyle tedavisi devam eden Benhur Keser katılmadı. - RİZE