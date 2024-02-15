Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam ediyor

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam ediyor

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını ara vermeden sürdürüyor. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenman toplu ve topsuz koordinasyon çalışmalarıyla başladı ve bire bir ve ikiye iki atak varyasyonları içeren hücum çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın ikinci bölümde ise dar alanda çift kale taktik çalışıldı.

15.02.2024 16:47  Güncelleme: 16:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını ara vermeden sürdürüyor.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenman toplu ve topsuz koordinasyon çalışmalarıyla başladı ve bire bir ve ikiye iki atak varyasyonları içeren hücum çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın ikinci bölümde ise dar alanda çift kale taktik çalışıldı. - RİZE

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Mehmet Cengiz, İlhan Palut, Fenerbahçe, Rizespor, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2024 17:17:05. #1.12#
SON DAKİKA: Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement