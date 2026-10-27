Çaykur Rizespor, Kocaelispor deplasmanı hazırlığında Recep Uçar yönetiminde çalıştı - Son Dakika
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Çaykur Rizespor, Kocaelispor deplasmanı hazırlığında Recep Uçar yönetiminde çalıştı

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Çaykur Rizespor, Kocaelispor deplasmanı hazırlığında Recep Uçar yönetiminde çalıştı
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Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 10. haftasında 31 Ekim Cuma günü deplasmanda Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Recep Uçar yönetimindeki antrenmanda Trabzonspor maçında oynayanlar hareketlilik, diğerleri pas ve çift kale çalıştı.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 31 Ekim Cuma günü deplasmanda Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, teknik direktör Recep Uçar yönetimindeki antrenmanda, dün akşam oynanan Trabzonspor maçında forma giyen oyuncular hareketlilik ve merkez bölge çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular ise sahada top kapma, pas, dar alanda çift kale maç ve serbest vuruş çalışması yaptı.

Karadeniz ekibi, yarınki antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA
TrabzonsporKocaelisporRizesporSporSon Dakika

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