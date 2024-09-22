Çaykur Rizespor, Samsunspor'a 1-0 Yenildi - Son Dakika
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Çaykur Rizespor, Samsunspor'a 1-0 Yenildi

İlhan Palut, takımının mağlubiyetini hak etmediğini savunarak, güvenlerini yeniden kazanacaklarını belirtti.

22.09.2024 21:47
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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Samsunspor'a 1-0 yenilen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, "Her ne kadar istediğimiz kadar iyi oyun oynamasak da kaybetmeyi hak etmediğimiz bir oyunla yine mağlup olduk." dedi.

Palut, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, son maçlarda istedikleri performansı sergileyemediklerini belirterek, "Son üç maçta rakip kim olursa olsun, iyi skorlar almıyorduk, kötü skorlar alıyorduk." ifadesini kullandı.

Üç puanın her zaman önemli olduğuna işaret eden Palut, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yıpranan öz güvenimizi tekrar toparlamak için bu maçı iyi bir fırsat olarak görüyorduk. Topun arkasında Samsunspor takımı vardı ve kazandığı toplar sonrası zaten onların güçlü bir silahı kontrataklar, bunu denediler. Biz üçüncü bölgeye kadar çok rahat geldik. Dönem dönem içerideki sayımız yeterli değildi. Sayısal olarak yeterli çoğalmayı sağladığımız durumlarda da ya yeteri kadar agresif değildik ya da topu arkadaşlarımızla buluşturmakta yeteri kadar mahir olamadık."

Palut, takım olarak toparlanmaları gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Aslında Kasımpaşa maçına benzer bir oyun. Net gol pozisyonuna çevirmekte zorlanan bir Çaykur Rizespor takımı. Özellikle golden sonra iyice defansta kalabalıklaşan ve kontratak arayan bir rakip. Her ne kadar istediğimiz kadar iyi oynamasak da kaybetmeyi hak etmediğimiz bir oyunla yine mağlup olduk. Tabii yıpratıcı oluyor. Bir yerden tekrar ayağa kalkmalıyız. Skor almalıyız. Ne kadar ligin çok başındaysak da sadece altı maç geçti. Olabilecek en kötü başlangıçlardan biri oldu hepimiz adına. Bunu bir yerde sonlandırmalıyız. Bunun için çalışacağız."

Kendilerinden şüphe etmediklerini dile getiren Palut, "Kötü bir süreç geçiriyoruz. Olması gerekenden de maalesef daha uzun sürdü. Taraftarlarımız her maç geliyor. Onları da gerçekten üzüyoruz ve hayal kırıklığına uğratıyoruz. Güvenlerini başta ben olmak üzere zedeliyoruz. Buna bir yerde son verip ayağa kalkacağız ve başka da bir düşüncemiz yok. Bu işi düzelteceğiz." diye konuştu.

Samsunspor cephesi

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis ise aldıkları galibiyet için mutlu olduklarını söyledi.

Hafta içi RAMS Başakşehir'e karşı zor bir maç oynadıklarını hatırlatan Reis, "Bu karşılaşmada takım çok fazla efor sarf etti. Bugün de maçta ilk yarıda çok fazla efor sarf ettiğimiz için yorgunluklar aşikardı." değerlendirmesinde bulundu.

Reis, maçın ikinci yarısında iyi performans gösterdiklerini belirterek, "İkinci yarının hemen başında da golü bulma fırsatımız oldu. Defansif anlamda çok iyi işler yaptık. Takım olarak birbirimiz için savaştık. Şanslı olduğumuz bazı pozisyonlar da vardı. Biz de atabilirdik. Ligde kalma adına çok önemli üç puan aldığımızı söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Çaykur Rizespor, Samsunspor'a 1-0 Yenildi - Son Dakika

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