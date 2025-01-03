Çaykur Rizespor ve Beşiktaş 1-1 Beraberlik ile Ayrıldı - Son Dakika
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Spor

Çaykur Rizespor ve Beşiktaş 1-1 Beraberlik ile Ayrıldı

Süper Lig'in 18'inci haftasında Çaykur Rizespor, evinde Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Maç, her iki takımın da birer gol atmasıyla 1-1 eşitlikle sona erdi.

03.01.2025 22:53
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Mehmet Can PEÇE/RİZE,

STAT: Çaykur Didi

Hakemler: Ozan Ergün, Candaş Elbil, İbrahim Bozbey,

ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık, Taha, Mocsi, Alikulov, Mithat, Hadziahmetovic(Dk. 83 Hojer), Varesanovic(Dk. 76 Buljubasıc), Ghezzal, Olawoyin(Dk. 51 Papanikolaou), Akintola(Dk. 83 Emrecan), Sowe (Dk. 83 Jurecka)

BEŞİKTAŞ: Mert, Svensson(Dk. 87 Onur), Uduokhai, Tayyip(Dk. 41 Emirhan), Zainutdinov, Al-Musrati, Gedson, Salih (Dk 74 Ndour), Muçi(Dk. 74 Chamberlain), Rafa, Immobile (Dk. 74 Semih)

GOLLER: Dk. Gedson (KK) (Çaykur Rizespor)- Dk. 45+3 Muçi(Beşiktaş)

SARI KARTLAR: Hadziahmetovic Mithat, Alikulov, Ghezzal, (Çaykur Rizespor) - Uduokhai, Svensson, (Beşiktaş)

Süper Lig'in 18'inci haftasında Çaykur Rizespor, evinde Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşma 1-1'lik skorla berabere tamamlandı.

3'üncü dakikada Çaykur Rizesporlu Varesanovic'in derinlemesine pasında ceza sahasında topla buluşan Ali Sowe'nin şutunda kaleci Mert, topu kornere çeldi.

15'inci dakikada Akintola'nın orta sahadan sürükleyip sol kanattan ceza sahasına gönderidiği pasında Ali Sowe'nin gelişine kaleye gönderdiği şutu kaleci Mert kurtardı, oyun alanına geri dönen topu sol kanatta kontrol eden Ali Sowe'nin ceza sahasına havalandırdığı topu Varesanvic dışarı gönderdi.

17'inci dakikada Ghezall'ın derinlemesine pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Ali Sowe'nin şutunu kaleci Mert kurtardı.

20'nci dakikada sağ kanatta topu alan Taha'nın ceza sahasına havadan gönderdiği topa arka direkte kafa ile vuran Mosci, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Filelerle buluşan top ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

34'üncü dakikada Çaykur Rizespor'da Olawoyin'in, penaltı noktasına havadan gönderdiği top rakip savunmaya çarpıp oyun alanına döndü. Ceza sahası yayının üzerinde Varesanovic'in kontrol edip çektiği şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

36'ncı dakikada ceza sahası içerisinde topla bulaşan İmmobile'nin şutu savunmaya çarpıp oyun alanına döndü. Ceza sahası orta alanında topu kontrol eden Rafa'nın şutunda top üsten dışarı çıktı.

38'inci dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Orta sahada serbest vuruş kazanan Çaykur Rizespor'da topun başına geçen Hadziahmetovic'in, kale sahasına havadan gönderdiği topa yükselip kafayla vuran Allikulov'un şutunda top Gedson'a çarpıp yeniden Allikulov'un önünde kaldı. Allikulov'un ayağıyla dokunduğu top, yeniden Gedson'a çarpıp ağlara gitti: 0-1

45+3'üncü dakikada konuk ekip skoru eşitledi. Beşiktaş'ta Gedson'un pasında rakip sahada topla buluşan Muçi'nin, ceza sahasına sürükleyip kaleye gönderdiği şutunda top ağlarla buluştu: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

65'inci dakikada Çaykur Rizespor'da Ghezzal'ın sol kanatan kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktasına havadan gönderdiği topa yükselip kafa ile vuran Alikulov'un şutunu kaleci Mert çeldi. Oyun alanına dönen top daha sonra taca çıktı.

77'nci dakikada sağ kanattan serbest vuruş kazanan Beşiktaş'ta topun başına geçen Gedson'un, ön direğe havadan gönderdiği topa yükselip ayağının içiyle kaleye yönlendiren Semih'in şutunu kaleci Tarık kornere çeldi.

90+5'inci dakikada Emrecan'ın pasında ceza sahası sol kenarında topla buluşan Jurecka'nın şutunda top ağlarla buluştu. Ağlara giden top ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

Karşılaşma 1-1'lik skorla berabere sona erdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Çaykur Rizespor ve Beşiktaş 1-1 Beraberlik ile Ayrıldı - Son Dakika

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