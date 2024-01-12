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Çaykur Rizespor, Yukatel Adana Demirspor'u konuk edecek - Son Dakika
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Çaykur Rizespor, Yukatel Adana Demirspor'u konuk edecek

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Yukatel Adana Demirspor'u ağırlayacak. Mücadele Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak. Rize temsilcisi, son maçta Beşiktaş'a yenilmesine rağmen 7. sırada yer alıyor. Çaykur Rizespor'da Asya Kupası'nda olan Alikulov ile sakatlıkları bulunan Osmanoğlu ve Laine kadroda yer alamayacak. İlk yarıda oynanan maçı Adana Demirspor kazanmıştı.

Çaykur Rizespor, Yukatel Adana Demirspor\'u konuk edecek
12.01.2024 - 11:59,  Güncelleme: 12:02
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Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın Yukatel Adana Demirspor'u konuk edecek.

Mücadele, Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak.

Ligde son olarak sahasında Beşiktaş'a 4-0 yenilen Rize temsilcisi, 29 puan ve averajla 7. sırada bulunuyor.

Çaykur Rizespor'da Asya Kupası nedeniyle Özbekistan Milli Takımı'nda olan Khusniddin Alikulov ile sakatlığı bulunan Sinan Osmanoğlu ve Janne-Pekka Laine kadroda yer alamayacak.

Yeşil-mavili ekip, son hazırlığını akşam saatlerinde Mehmet Cengiz Tesisleri'nde tamamladıktan sonra maç saatini bekleyecek.

Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Adana Demirspor 2-1 kazanmıştı.

Kaynak: AA
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