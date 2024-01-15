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Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası'nda tur peşinde - Son Dakika
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Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası'nda tur peşinde

Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda MKE Ankaragücü ile yapacakları maçı önemsediklerini ve turu geçmek için Ankara'ya gideceklerini söyledi. Palut, zorlu maçlar sonrası takımı koruma adına karar vermesi gerektiğini belirtirken, takıma takviyeler düşündüklerini ve transferin kadroyu genişletmek amacıyla yapacaklarını ifade etti.

Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası\'nda tur peşinde
15.01.2024 - 12:03,  Güncelleme: 12:06
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Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, "Kupayı önemsiyoruz ve Ankara'ya yine turu geçmek için gideceğiz." dedi.

İlhan Palut, gazetecilere yaptığı açıklamada, tek maç eleme usulüne göre oynanan maçların zor olduğunu belirterek, deplasmanda iyi bir ekibe karşı oynayacaklarını söyledi.

Kupada ilerlemek istediklerini dile getiren deneyimli çalıştırıcı, "Ligde zorlu bir mücadeleden çıktık. Bir hafta içerisinde 3 maç oynadık. Özellikle 3 günde 2 çok ağır sahada zor maçlar oynadık. Beşiktaş maçının üzerimizde psikolojik yıpranmaları da oldu ama Adana Demirspor galibiyeti ile toparladık. Kupayı önemsiyoruz ve Ankara'ya yine turu geçmek için gideceğiz." diye konuştu.

Palut, zorlu maçların ardından takımı koruma adına karar vermesi gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Elimdeki en hazır, en diri takımı tercih etmek durumundayım. Kadroda yapacağım herhangi bir değişiklik ya da değişiklikler kupa alakalı bir adım geri attığımız anlamına gelmez. Çıkacak her oyuncunun üst performans göstereceğini inanıyorum ama bazı hamleler de yapmak durumundayım. Çünkü, zaman çok dar ve takımı efektif kullanmalıyım ama tur atlamayı istiyoruz. İnşallah öyle olur."

Zorlu lig ve kupa yarışında takıma takviyeler düşündüklerini ifade eden Palut, 3 bölge için arayışlarının olduğunu, acele etmediklerini, transferi birinin yerini doldurmak için değil, kadroyu genişletmek için yapacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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