Çaykur Rizespor'un Fransız savunmacısı Siaka Bakayoko, "Bu sahada oynadığımız son maçta Erzurum'u mağlup etmiştik. Şimdi de aynı şekilde Kasımpaşa maçını kazanmak için sahaya çıkacağız" dedi.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, ligin 13'üncü haftasında evinde yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek. Yeşil-mavililer bu maçın hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirdi. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, kısa pas ve taktik çalışması ile sona erdi. Antrenmanı Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Ali Zeki Saruhan yakından takip etti.

Antrenman öncesi Rizespor'un genç savunma oyuncusu Siaka Bakayoko, saha kenarında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Karşılaşma öncesinde streslerinin olmadığını belirten Siaka Bakayoko, "Hayır, hiçbir stresimiz yok. En son Erzurum maçını kazanmıştık burada. Şimdi aynı şekilde Kasımpaşa maçını da kazanmak için sahaya çıkacağız. Biz mücadeleci bir takımız. Oynadığımız her maçı kazanmak için oynarız. Kupada da oynadığımız her maçta kazanmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

'HERKES ELİNDEN GELDİĞİNCE BİRBİRİNE YARDIMCI OLMAYA ÇALIŞIYOR'

Takım içindeki arkadaşlık ortamına vurgu yapan Bakayoko, "Aramızda her zaman bir arkadaşlığımız var. Takımımızdaki herkes elinden geldiğince birbirine yardımcı olmaya çalışıyor. Oynayan oyuncular da oynamayan oyuncular da olabildiğince elinden geleni ekip için yapmaya çalışıyor. Sanırım sonuçlar bunun bir yansıması" ifadelerinde bulundu.

'GALİBİYETLE AYRILMAYA ÇALIŞACAĞIZ'

Genç bir oyuncu olarak gelişimine odaklandığını anlatan Bakayoko, taraftarlara ise "Ben daha genç bir oyuncuyum, gelişim sağlamak için elimden geldiğince çalışıyorum ve gelişmeye devam edeceğim. Bir sonraki maçımızla ilgili taraftarlarımıza vermek istediğim bir mesajım var. Şunu çok iyi bilsinler; sahada onlar için ve galibiyet için elimizden gelen her şeyi yapacağız ve bu maçtan galibiyetle ayrılmaya çalışacağız" diye seslendi.