 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
ÇBK Mersin, evinde Virtus Segafredo Bologna'yı mağlup etti - Son Dakika
Üye Girişi

ÇBK Mersin, evinde Virtus Segafredo Bologna'yı mağlup etti

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 12. haftasında ÇBK Mersin, evinde İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna ekibini 64-61 mağlup etti. Maçın sonucunda ÇBK Mersin, 3. periyotta aradaki sayı farkını koruyarak galip geldi.

ÇBK Mersin, evinde Virtus Segafredo Bologna\'yı mağlup etti
17.01.2024 - 22:00,  Güncelleme: 22:04
Abone Ol

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 12. haftasında ÇBK Mersin, evinde İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna ekibini 64-61 mağlup etti.

Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan maçta ev sahibi ekibi, ilk periyodu 23-19 önde tamamladı. Maçın ikinci periyodunda da etkili oyununu sürdüren Mersin ekibi, devreye 36-32 önde girdi. 3. periyotta aradaki sayı farkını koruyan Çukurova temsilcisi, bu periyotu da 51-47 galip kapadı. Son periyotta karşılıklı sayılar olurken, maçı Mersin ekibi 64-61 kazandı.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Igor Mitrovski (Kuzey Makedonya), Haris Bijedic (Bosna Hersek), Sinisa Prpa (Sırbistan)

ÇBK Mersin: Epoupa 2, Hollingsworth 11, Mabrey19, Williams 14, Melis Gülcan, Cornelius 3, Sinem Ataş 5, Meltem Avcı, Kiss 5, Asena Yalçın 5, Derin Yaya

Virtus Segafredo Bologna: Andre, Pasa 10, Rupert 16, Zandalasini 2, Barberis 5, Peters, Consolini, Cox 12, Orsili 6, Peters 10

1. Periyot: 23-19 (Çukurova Basketbol lehine)

Devre: 36-32 (Çukurova Basketbol lehine)

3. Periyot: 51-47 (Çukurova Basketbol lehine) - MERSİN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

basketbol, Bologna, İtalya, Mersin, Basketbol, Maç Sonucu, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor ÇBK Mersin, evinde Virtus Segafredo Bologna'yı mağlup etti - Son Dakika


22:07
Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 24Erzincanspor'a elendi Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 24Erzincanspor'a elendi
21:44
Tadic ve Dzeko ayakta alkışladı! Lincoln Henrique'den inanılmaz gol Tadic ve Dzeko ayakta alkışladı! Lincoln Henrique'den inanılmaz gol
21:17
Öve öve bitiremedi! Talisca'dan yıllar sonra gelen Beşiktaş itirafı Öve öve bitiremedi! Talisca'dan yıllar sonra gelen Beşiktaş itirafı
21:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terörle mücadelede verdiği kararlılık mesajı dünya basınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terörle mücadelede verdiği kararlılık mesajı dünya basınında
20:31
İsviçre'de uçağı bozulan ABD Dışişleri Bakanı Blinken havalimanında mahsur kaldı İsviçre'de uçağı bozulan ABD Dışişleri Bakanı Blinken havalimanında mahsur kaldı
20:03
Tayland'da havai fişek fabrikasındaki patlamada can kaybı 23'e yükseldi Tayland'da havai fişek fabrikasındaki patlamada can kaybı 23'e yükseldi
20:02
Ziraat Türkiye Kupası'nda nefes kesen maç! Samsunspor Alanyaspor'u uzatmalarda yıktı Ziraat Türkiye Kupası'nda nefes kesen maç! Samsunspor Alanyaspor'u uzatmalarda yıktı
20:02
Akkuyu NGS'de hayatını kaybeden 2 işçiden birinin ölüm nedeni belli oldu Akkuyu NGS'de hayatını kaybeden 2 işçiden birinin ölüm nedeni belli oldu

Son Dakika
22:07 Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 24Erzincanspor'a elendi
21:44 Tadic ve Dzeko ayakta alkışladı! Lincoln Henrique'den inanılmaz gol
21:17 Öve öve bitiremedi! Talisca'dan yıllar sonra gelen Beşiktaş itirafı
21:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terörle mücadelede verdiği kararlılık mesajı dünya basınında
20:31 ABD Dışişleri Bakanı Blinken İsviçre'de Uçak Arızası Nedeniyle ABD'ye Gidemedi
20:02 Ziraat Türkiye Kupası'nda nefes kesen maç! Samsunspor Alanyaspor'u uzatmalarda yıktı
20:02 Akkuyu NGS'de hayatını kaybeden 2 işçiden birinin ölüm nedeni belli oldu
20:03 Tayland'da havai fişek fabrikasındaki patlamada can kaybı 23'e yükseldi
20:01 Moody's 17 Türk bankasının kredi notu görünümlerini durağandan pozitife çevirdi
19:34 Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonunun uzay yolculuğu ertelendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 22:51:54. #1.11#
SON DAKİKA: ÇBK Mersin, evinde Virtus Segafredo Bologna'yı mağlup etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement