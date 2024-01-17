ÇBK Mersin, evinde Virtus Segafredo Bologna\'yı mağlup etti

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 12. haftasında ÇBK Mersin, evinde İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna ekibini 64-61 mağlup etti.

Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan maçta ev sahibi ekibi, ilk periyodu 23-19 önde tamamladı. Maçın ikinci periyodunda da etkili oyununu sürdüren Mersin ekibi, devreye 36-32 önde girdi. 3. periyotta aradaki sayı farkını koruyan Çukurova temsilcisi, bu periyotu da 51-47 galip kapadı. Son periyotta karşılıklı sayılar olurken, maçı Mersin ekibi 64-61 kazandı.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Igor Mitrovski (Kuzey Makedonya), Haris Bijedic (Bosna Hersek), Sinisa Prpa (Sırbistan)

ÇBK Mersin: Epoupa 2, Hollingsworth 11, Mabrey19, Williams 14, Melis Gülcan, Cornelius 3, Sinem Ataş 5, Meltem Avcı, Kiss 5, Asena Yalçın 5, Derin Yaya

Virtus Segafredo Bologna: Andre, Pasa 10, Rupert 16, Zandalasini 2, Barberis 5, Peters, Consolini, Cox 12, Orsili 6, Peters 10

1. Periyot: 23-19 (Çukurova Basketbol lehine)

Devre: 36-32 (Çukurova Basketbol lehine)

3. Periyot: 51-47 (Çukurova Basketbol lehine) - MERSİN