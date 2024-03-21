ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Final\'e hazırlanıyor

Çukurova Basketbol (ÇBK) Mersin'in Başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu, "Ülkemizi ve şehrimizi Final Four'da temsil etmek bizim için gurur verici" dedi.
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Final (Final Four) 2024'e ev sahipliği yapacak ÇBK Mersin, 12-14 Nisan'da Servet Tazegül Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek organizasyonda Fenerbahçe'nin yanı sıra Çekya temsilcisi ZVVZ USK Prag ve Fransa'nın Villeneuve d'Ascq LM takımları ile mücadele edecek.
ÇBK Mersin'i yalnız bırakmayan Büyükşehir Belediyesi ise hem kenti organizasyona ev sahipliği yapması için hazırlıyor, hem de sunduğu desteklerle takıma güç ve moral veriyor.
"İlk hedefi başardık"
Dörtlü Final'de Mersin'i temsil edecek Çukurova Basketbol (ÇBK) Mersin ise hazırlıklarını sürdürüyor. Başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu, "Ülkemizi ve şehrimizi 2 yıl üst üste Avrupa'nın en değerli liginde, Final Four'da temsil etmek bizim için gurur verici. Aynı zamanda ilk maçımız Fenerbahçe ile olduğu için de heyecanlıyız. Fenerbahçe son yılın şampiyonu. Uzun yıllardır bu hedefe odaklanıp, çok büyük yatırımlar yaptılar. Ülkemizi Avrupa'da çok iyi temsil ettiler. Şimdi biz de kentimizi bu organizasyonda başarılı bir şekilde temsil etmek istiyoruz. Tabi ki bunun üstesinden gelmek, iyi bir kadro oluşturmak, iyi bir tesise sahip olmak, iyi bir seyirciye sahip olmak, iyi bir yönetim kuruluna sahip olmak, bunların hepsini birleştirmek ve şehrimizi ve ülkemizi temsil etmek çok zor ama ilk hedefi başardık" dedi.
Büyükşehir Belediyesi'nin, verdikleri mücadelede kendilerini yalnız bırakmadığını dile getiren Yıldızoğlu, "Takımımıza bu zorlu yolda bazı takviyeler gerekiyordu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer, bize bu konuda çok yardımcı oldu. Bizi yalnız bırakmadılar ve bu eksiklerimizin giderilme noktasında, çok büyük fedakarlıklar yaptılar. Yeni gelen oyuncularımızı takıma adapte etmeye çalışıyoruz. İyi yolda olduğumuzu söyleyebilirim" diye konuştu.
Yaşadıkları zorlu süreçleri atlatmada taraftarların desteğinin de önemine işaret eden Yıldızoğlu, "Final Four yaparak, onların bize verdiği sonsuz desteğin de karşılığını bir parça olsun vermiş olduğumuzu düşünüyorum. Umarım Final Four'da da bizi yalnız bırakmazlar. Mersin'i hem iyi bir takım, hem iyi bir organizasyon, hem de iyi bir taraftar grubu olarak temsil ederiz" ifadelerini kullandı.
Olivia Epoupa: "En iyi şekilde hazırlanıyoruz"
Oyunculardan Olivia Epoupa, Dörtlü Final'i sabırsızlıkla beklediklerini belirterek, "Hazırlıklar çok iyi geçiyor. Takım olarak çok ilerleme kaydettik. Bu ilerlemeyi zaten Final Four'da göreceksiniz. Büyükşehir Belediyesi ve Başkanı'na çok teşekkür ederiz. Çünkü kadın basketboluna katkısı olan insanlar çok az ve bunu bize hissettirdiği için kendisine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
Asena Yalçın: "Herkesin desteğini bekliyoruz"
Asena Yalçın da organizasyonun Mersin'de yapılacak olmasının kendileri için bir avantaj olduğunu ifade etti. Takım olarak organizasyona ikinci kez katıldıklarını hatırlatan Yalçın, "Bu gerçekten hem Mersin için, hem de takımımız için çok önemli. O yüzden çok heyecanlıyız. Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen destek de bizim için gerçekten çok önemli. Çünkü bizim sloganımız da oldu bu, 'şehrin takımı' diye. O yüzden çok mutluyuz. Herkesin desteğini bekliyoruz" şeklinde konuştu.
Maria Araujo: "Taraftarlarımız olmadan kendimizi yalnız hissediyoruz"
Oyunculardan Maria Araujo ise sıkı bir çalışma temposu içerisinde olduklarını belirterek, "Önümüzdeki kısa zamanı, çalışarak değerlendiriyoruz. Mersinli taraftar bugün kadar bize çok destek oldu. Onlar olmadan kendimizi yalnız hissediyoruz. Bu nedenle Final Four mücadelesine tüm basketbolseverleri bekliyoruz" dedi. - MERSİN
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