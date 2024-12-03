ÇBK Mersin Kupayı Yeniden Kazanmak İstiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

ÇBK Mersin Kupayı Yeniden Kazanmak İstiyor

ÇBK Mersin Kupayı Yeniden Kazanmak İstiyor

ÇBK Mersin, 29. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe'yi yenerek tarihi bir başarı hedefliyor.

03.12.2024 12:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin, 29. Kadınlar Basketbol Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe Opet'i yenip ikinci kez mutlu sona ulaşmayı istiyor.

Basketbolda 29. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası yarın saat 19.00'da Ankara Spor Salonu'nda oynanacak müsabakada sahibini bulacak.

Mersin ekibi, 2022'de sarı lacivertlileri yenip ilk kez kazandığı kupayı bir kere daha müzesine götürmeyi hedefliyor.

Lapena: "Oyuncularım en iyisini yapmaya çalışıyor"

ÇBK Mersin Başantrenörü Victor Lapena, AA muhabirine, maça iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi.

Takımın müsabaka için kenetlendiğini belirten Lapena, şöyle konuştu:

"Çok heyecanlıyız. Benim için çok özel bir an. Herkesin de bu anı beklediğine eminim. Takımın enerjisi her zaman yüksek ve onları yenebileceğimizi düşünüyorum. Taraftarımız için de harika olacak. Oyuncularım en iyisini yapmaya çalışıyor. Onlar her zaman bu tarz önemli maçlarda yarışmaya hazır. Ankara'da güzel bir atmosfer yakalarsak Fenerbahçe'yi yenebiliriz."

Lapena, güçlü bir rakibe karşı oynayacaklarını ancak iyi performans sergileyeceklerine inandığını anlattı.

Yalçın: "Kupayı Mersin'e getirmek istiyoruz"

Takım kaptanı Asena Yalçın, kupa maçlarının her zaman farklı motivasyonla oynandığına dikkati çekti.

Müsabakaya iyi hazırlandıklarını dile getiren Asena, "Şansımızın olduğu bir maç. Kupayı Mersin'e getirmek istiyoruz. İyi bir oyuncu kadrosuna sahibiz ve maça hazırız." dedi.

Eski takımına karşı oynayacak Yvonne Anderson da Fenerbahçe'nin gücünün farkında olduklarını belirterek, "Rakibimiz hem Türkiye hem de Avrupa'da başarılı. Biz de maça hazırız. Başaracağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Fenerbahçe, Basketbol, mersin, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor ÇBK Mersin Kupayı Yeniden Kazanmak İstiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:17 Halep ve Tel Rıfat’ta rejime karşı savaşan örgütler hangileri İşte isim isim tam liste Halep ve Tel Rıfat'ta rejime karşı savaşan örgütler hangileri? İşte isim isim tam liste
11:49 Verilen ceza sonrası Ayhan Bora Kaplan’a son sözleri sorulunca ortalık karıştı Verilen ceza sonrası Ayhan Bora Kaplan'a son sözleri sorulunca ortalık karıştı
11:44 Bahçeli’den kalesine bayrak asılan Halep’le ilgili çok konuşulacak çıkış Bahçeli'den kalesine bayrak asılan Halep'le ilgili çok konuşulacak çıkış
11:08 Enflasyon açıklandı, memur ve emeklinin zam oranı netleşmeye başladı Enflasyon açıklandı, memur ve emeklinin zam oranı netleşmeye başladı
10:24 17 erkek öğrenci, zorla okulun tuvaletine soktukları kız çocuğunu istismar etti 17 erkek öğrenci, zorla okulun tuvaletine soktukları kız çocuğunu istismar etti
18:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye’de son yaşananlar haklılığımızı gösterdi. 13 yıldır süren istikrarsızlık mutabakatla son bulmalı. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de son yaşananlar haklılığımızı gösterdi. 13 yıldır süren istikrarsızlık mutabakatla son bulmalı.
18:32 Sahanın ortasında yığılıp kalan futbolcudan haber var Sahanın ortasında yığılıp kalan futbolcudan haber var
18:31 AB ülkeleri Türkiye’ye kapılarını tamamen kapatıyor AB ülkeleri Türkiye'ye kapılarını tamamen kapatıyor
18:11 Sagopa, sahnede üzerine atılan şeyi görünce çıldırdı: Beni pişman etmeyin Sagopa, sahnede üzerine atılan şeyi görünce çıldırdı: Beni pişman etmeyin
18:03 Bitcoin ETF yatırımları kasım ayına damga vurdu Bitcoin ETF yatırımları kasım ayına damga vurdu
18:00 Narin cinayetinin kriminal inceleme raporu tamamlandı: Karartı detayı dikkat çekti Narin cinayetinin kriminal inceleme raporu tamamlandı: Karartı detayı dikkat çekti
17:52 Suriye Devlet Başkanı Esad: ABD, bölgeyi yeniden çizmeye çalışıyor Suriye Devlet Başkanı Esad: ABD, bölgeyi yeniden çizmeye çalışıyor
17:44 Mauro Icardi ameliyat oldu Mauro Icardi ameliyat oldu
17:43 Mustafa Destici’ye “Mustafa Kemal’in askeri misiniz“ diye soruldu Mustafa Destici'ye "Mustafa Kemal'in askeri misiniz?" diye soruldu
17:34 Görüşme bile yapıldı: Beşiktaş’a sürpriz teknik direktör adayı Görüşme bile yapıldı: Beşiktaş'a sürpriz teknik direktör adayı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2024 13:53:06. #1.13#
SON DAKİKA: ÇBK Mersin Kupayı Yeniden Kazanmak İstiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.