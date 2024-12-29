SALON: Servet Tazegül
HAKEMLER: Hakemler: Hüseyin Çelik, Seda Esen, Burak Erkan
ÇBK MERSİN: Asena Yalçın 8, Howard 17, Anderson 11, Feride Şevval Akalan 8, Fauthoux 8, Derin Kaya 2, Sinem Ataş 3, Rupert 22, Pelin Derya Bilgiç 8
NESİBE AYDIN: Demla Gezgin 6, Wheeler 13, Merve Arı, Sevgi Tonguç 5, Wallace 4, İlayda Güner 8, Nared 21, Scherf 19
1'İNCİ PERİYOT: 24-17
DEVRE: 52-36
3'ÜNCÜ PERİYOT: 71-56
Basketbol Kadınlar Süper Ligi'nin 15'inci haftasında ÇBK Mersin, sahasında Nesibe Aydın'ı 87-76 yendi.
Son Dakika › Spor › ÇBK Mersin, Nesibe Aydın'ı 87-76 Yenerek 15. Haftayı Galibiyetle Tamamladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?