Çebi'den Borç İddiası: 200 Milyon Dolar Azaltmıştım - Son Dakika
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Çebi'den Borç İddiası: 200 Milyon Dolar Azaltmıştım

Çebi\'den Borç İddiası: 200 Milyon Dolar Azaltmıştım

Eski Beşiktaş Başkanı Çebi, yönetimin borcu arttırdığını savunarak eleştirilere yanıt verdi.

27.10.2024 16:17
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Eski Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, kendi döneminde 200 milyon dolar azalttığı borcu Hasan Arat yönetiminin 100 milyon dolar artırdığını ileri sürdü.

ICC İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 2024 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda 1 Haziran 2023-3 Aralık 2023 arasındaki dönemi ibra oylamasına çıkacak Çebi, açıklamalarda bulundu.

Mevcut başkan Hasan Arat'ın eleştirdiği, salondaki birçok üyenin tepki gösterip protesto ettiği Çebi, eleştirilere yanıt verdi.

Görevden ayrıldıktan sonra hiçbir şekilde açıklama yapmadığını aktaran Çebi, "Sadece mali genel kurula hesap vermek için geldim. Beşiktaş'ın son 25-30 yılında bir ilktir. Ben bundan sonra da buraya gelirim, o merdivenlerden de inerim. Beşiktaş başkanına kimse parmak sallayamaz, kimse 'Yuh' diyemez, sosyal medyadan küfür ettirilemez." ifadelerini kullandı.

Veremeyeceği bir hesabı olmadığını dile getiren Çebi, "Ben hiçbir şeye cevap veremeyecek bir adam değilim. Beşiktaş'ta ne çaldım ne çaldırdım." dedi.

Ahmet Nur Çebi, 2019'da seçildiğinde kulübün zor durumda olduğunu vurgulayarak, "Dört yıl önce ben göreve geldiğimde borç 3 milyar liraydı. Karşılığı 582 milyon dolardı. Ben bıraktığımda borç 8,4 milyar liraydı, karşılığı 288 milyon dolardı. Borcu 200 milyon dolar aşağı indirerek gittim. Şu andaki borç ise 13,3 milyar lira, 386 milyon dolar. Dört yılda 200 milyon dolar aşağı çektiğim borcu yeni gelen yönetim 6 ayda 100 milyon dolar yükseltti." diye konuştu.

Genel kurula hesap vermeye geldiğini söyleyen Çebi, "Ben hesabı size vermeye geldim, kaçmadım. Bundan sonra da geleceğim. Beşiktaş ne zaman benden bir şey isterse koşar gelir, yardım etmeye çalışırım. Beşiktaş'a verdiklerim, yaptıklarım ortada. Takdir genel kurulundur. Ben hesabımı verdim. Her zaman da veririm." diyerek sözlerini tamamladı.

Sözleri sık sık kesilen ve tepki gösterilen Ahmet Nur Çebi, kürsüden ayrılırken yuhalandı.

Kaynak: AA

Ahmet Nur Çebi, Hasan Arat, Politika, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çebi'den Borç İddiası: 200 Milyon Dolar Azaltmıştım - Son Dakika

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